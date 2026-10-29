Điện chia buồn về tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Tây Ban Nha
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện chia buồn tới Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI về vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ngày 28/10.
Được tin vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra ngày 28/10 tại tỉnh Toledo, phía Nam thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, gây thiệt hại nặng nề về người, ngày 29/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dien-chia-buon-ve-tai-nan-duong-sat-nghiem-trong-tai-tay-ban-nha-462401.html