Điện chia buồn sau vụ tai nạn giao thông tại Bulgaria
Được tin vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trakia, Cộng hòa Bulgaria ngày 10/11/2026 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 11/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Iliana Yotova, Thủ tướng Rumen Radev.
Được tin vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trakia, Cộng hòa Bulgaria ngày 10/11/2026 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 11/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Iliana Yotova, Thủ tướng Rumen Radev.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dien-chia-buon-sau-vu-tai-nan-giao-thong-tai-bulgaria-post1001868.html