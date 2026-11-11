Điện chia buồn sau vụ tai nạn giao thông tại Bulgaria

Ông Lyubomir Nikolov, quyền Tổng thư ký Bộ Nội vụ Bulgaria, cho biết sương mù dày đặc đột ngột có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này, dẫn lời các nhân chứng cho biết tầm nhìn giảm đột ngột từ 70-80 mét xuống còn 10 mét. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Được tin vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trakia, Cộng hòa Bulgaria ngày 10/11/2026 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 11/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Iliana Yotova, Thủ tướng Rumen Radev.