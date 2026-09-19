Diễn Châu và Yên Na: Thiết lập mô hình 'xã giúp xã'

Quang cảnh Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa 2 Đảng uỷ xã Diễn Châu và xã Yên Na. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Lê Văn Lương – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương; Hà Xuân Quang - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Diễn Châu; cùng lãnh đạo, cán bộ, nhân dân 2 địa phương Diễn Châu và Yên Na.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các địa phương tham gia Lễ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Mai Hoa

Phối hợp trên 6 nhóm nội dung trọng tâm

Việc thiết lập mối quan hệ phối hợp giữa 2 địa phương là cách làm mới, cụ thể hóa tinh thần hỗ trợ, đồng hành giữa các địa phương theo mô hình “xã giúp xã” cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía các sở, ban, ngành cấp tỉnh với cơ sở trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu nhiệm vụ ở cấp xã ngày càng cao.

Đồng chí Hà Xuân Quang - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Diễn Châu báo cáo các nội dung thống nhất phối hợp giữa 2 xã Diễn Châu và Yên Na trong giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Mai Hoa

Tổ chức mô hình “xã giúp xã” giữa Diễn Châu và Yên Na không chỉ mở rộng không gian chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau ở cấp cơ sở, mà còn cho thấy tinh thần chủ động, tự liên kết, tự hỗ trợ để cùng nâng cao năng lực quản trị và phát triển. Qua đó, tạo thêm một kênh phối hợp trực tiếp, thiết thực giữa các xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Lãnh đạo các địa phương tham gia Lễ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Mai Hoa

Với phương châm “đoàn kết, sẻ chia, đồng hành, cùng phát triển”, đồng thời căn cứ điều kiện, thế mạnh của từng địa phương, hai Đảng ủy thống nhất 6 nhóm nội dung phối hợp trọng tâm, bao quát toàn diện các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Cán bộ, công chức, viên chức 2 địa phương tham gia Lễ ký kết. Ảnh: Mai Hoa

Trong phối hợp về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, hai địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm về đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; quản lý và phát triển đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát; dân vận, tuyên giáo.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, cải cách hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tiếp công dân và giải quyết kiến nghị của Nhân dân.

Đây được xem là nội dung có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay, khi cấp xã đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ mới, trực tiếp hơn trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và phục vụ người dân.

Đồng chí Vy Thị Bích Thủy - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Yên Na chia sẻ một số nội dung hợp tác cùng phát triển giữa 2 địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Một trọng tâm khác là phối hợp phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở phát huy lợi thế riêng của từng địa phương, hai bên trao đổi kinh nghiệm, kết quả phát triển kinh tế, nhất là các lĩnh vực có sự tương đồng giữa 2 địa phương, như dịch vụ, thương mại; xây dựng, phát triển và quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và kết nối sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm giữa 2 địa phương.

Đó còn là chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới, phát triển kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan và xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cán bộ các ngành của 2 địa phương tham gia Lễ ký kết. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội được xác định là những nội dung phối hợp quan trọng. Hai địa phương khuyến khích giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; kết nối giữa các trường học, xóm, bản, câu lạc bộ; trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong công tác an sinh xã hội, hai bên thống nhất ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế. Đồng thời phối hợptrong công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Đảng uỷ 2 xã Diễn Châu và Yên Na ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Mai Hoa

Điểm đáng chú ý trong mối quan hệ phối hợp, không chỉ dừng ở sự phối hợp giữa hai Đảng ủy mà tinh thần kết nghĩa được mở rộng phối hợp chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị, chi bộ trực thuộc.

Đảng uỷ xã Diễn Châu và Đảng uỷ xã Yên Na cũng khuyến khích xây dựng quan hệ kết nghĩa trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân giữa 2 địa phương, góp phần vun đắp tình đoàn kết, gắn bó trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng, cùng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 địa phương ký kết phối hợp. Ảnh: Mai Hoa

Việc Diễn Châu và Yên Na ký kết Quy chế phối hợp, kết nghĩa giai đoạn 2026–2031 không chỉ tạo dựng mối quan hệ gắn bó giữa hai địa phương. Quan trọng hơn, đây là một mô hình “xã giúp xã” trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp, thể hiện cách tiếp cận mới trong huy động và kết nối nguồn lực ở cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển của từng địa phương cũng như chung toàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa 2 Đảng uỷ, hai Trường Tiểu học Diễn Châu 2 và Trường PTDT Bán trú tiểu học Yên Na cũng đã ký kết phối hợp với các nội dung trọng tâm, như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, cùng với hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo xã Diễn Châu tặng quà cho Trường PTDT Bán trú tiểu học Yên Na. Ảnh: Mai Hoa

Cần cụ thể hoá các nhiệm vụ thiết thực, hiệu quả

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao sự chủ động của 2 địa phương trong việc kết nối, xây dựng mối quan hệ hợp tác, đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; đây là 2 địa phương đầu tiên thực hiện kết nghĩa khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa 2 địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng đề nghị 2 địa phương cần cụ thể hoá các nội dung được ký kết thành những nhiệm vụ cụ thể, hiệu quả, góp phần đưa xã Yên Na phát triển ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân và đối với xã Diễn Châu tiếp tục tăng tốc phát triển, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số ở mức cao, trở thành động lực phát triển quan trọng của tỉnh.

Lãnh đạo các địa phương tham gia Lễ ký kết. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh, mỗi địa phương cần xác định rõ những lợi thế, thế mạnh của mình để có sự hỗ trợ, đồng hành phù hợp, đồng chí Nguyễn Đình Hùng gợi mở thêm một số định hướng phối hợp, đặc biệt là phối hợp giáo dục, lan toả các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc; kết nối thu hút lao động vào làm việc trong các cơ sở sản xuất, nhà máy; hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế; thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, OCOP của mỗi địa phương, có thể tổ chức các hội chợ gắn với giao lưu văn hoá theo định kỳ.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng cũng đề nghị MTTQ 2 xã là “cầu nối” quan trọng trong các hoạt động phối hợp giữa 2 địa phương, thúc đẩy sự đoàn kết, hợp tác, cùng phát triển của mỗi địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ, nhân dân 2 xã Diễn Châu, Yên Na chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mai Hoa