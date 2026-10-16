Điện Biên xem xét trách nhiệm người đứng đầu 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ hoạt động không hiệu quả

Công ty Cổ phần In Điện Biên là 1 trong 2 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận hoạt động không hiệu quả. (Ảnh: Công ty Cổ phần In Điện Biên)

Cụ thể, 3 doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ hơn 50% đến dưới 100% vốn điều lệ trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên công bố gồm: Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên; Công ty Cổ phần In Điện Biên; Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng tỉnh Điện Biên.

Trong số 3 doanh nghiệp chỉ có Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên có kết quả kinh doanh có lãi, hoạt động có hiệu quả, còn hai doanh nghiệp: Công ty Cổ phần In Điện Biên; Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng tỉnh Điện Biên đều trong tình trạng kinh doanh bị lỗ, hoạt động không hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đánh giá người đại diện phần vốn nhà nước năm 2025 tại các doanh nghiệp trên, bảo đảm tuân thủ quy định tại Điều 35 Nghị định số 365/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ. Trên cơ sở kết quả đánh giá, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hoặc thực hiện theo thẩm quyền các nội dung về bổ nhiệm, cử, giới thiệu, thuê, bổ nhiệm lại; chấp thuận từ chức, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật đối với người đại diện phần vốn Nhà nước theo quy định; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có trách nhiệm lập báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 theo các nội dung quy định, gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại theo quy định.