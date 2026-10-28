Điện Biên: Xã biên giới Nà Hỳ ghi nhận 33 học sinh mắc bệnh quai bị

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nà Hỳ kiểm tra việc thực hiện cách ly, điều trị cho học sinh mắc bệnh quai bị trên địa bàn. (Ảnh: NÀ HỲ)

Trong số 33 học sinh được ghi nhận mắc quai bị ở Nà Hỳ có 14 học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nà Hỳ tại điểm trường chính (Sín Chải); 15 học sinh tại phân hiệu Trường tiểu học số 1 Nà Hỳ (trung tâm xã Nà Hỳ) và 4 học sinh mầm non.

Hiện có 4 học sinh đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế xã; 29 học sinh được cách ly, điều trị tại nhà. Sức khỏe các học sinh mắc bệnh quai bị đều ổn định, không ghi nhận trường hợp nào diễn biến xấu hoặc biến chứng do bệnh.

Ngay khi ghi nhận nhiều trường hợp học sinh mắc quai bị, các đơn vị chuyên môn và Trạm Y tế xã Nà Hỳ đã chủ động triển khai các hoạt động thăm khám, theo dõi sức khỏe, phun khử khuẩn tại các khu vực liên quan; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình và nhà trường thực hiện các biện pháp phòng dịch, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Công tác tuyên truyền, phòng dịch chú trọng hướng dẫn các hộ gia đình nâng cao nhận thức về nguyên nhân, đường lây truyền và các biện pháp phòng, chống bệnh quai bị.

Người dân được khuyến cáo thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, không dùng chung đồ dùng cá nhân và hạn chế tiếp xúc gần với người mắc bệnh. Khi có các biểu hiện nghi mắc quai bị, như: sốt, đau đầu, sưng đau vùng mang tai, cần kịp thời thông báo cho nhân viên y tế để được thăm khám, tư vấn và hướng dẫn xử trí phù hợp.

Được biết, các trường hợp đầu tiên được ghi nhận mắc bệnh quai bị tại Nà Hỳ vào ngày 26/10; sau đó ngày tiếp theo (27/10) đã tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc bệnh.