Điện Biên vượt chỉ tiêu số hóa hồ sơ đảng viên

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Mường Nhé thực hiện công tác số hóa hồ sơ đảng viên.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng, đến ngày 9/11, Đảng bộ tỉnh Điện Biên hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên, đạt tỷ lệ 100%, vượt chỉ tiêu và về đích trước 20 ngày so với tiến độ Trung ương giao. Công tác chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đảng viên hoàn thành với tỷ lệ 100%, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất. Kết quả này không chỉ tạo nền tảng quan trọng cho việc quản lý, khai thác dữ liệu đảng viên trên môi trường số mà còn đưa Điện Biên trở thành một trong những địa phương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, hoàn thành sớm cả hai nhiệm vụ.

Không chỉ tập trung hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên, Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện yêu cầu của Trung ương về triển khai phân hệ cơ sở dữ liệu cán bộ thuộc hệ thống thông tin lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thành nhập hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức lên hệ thống trước ngày 16/11/2026. Qua đó, từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu tập trung, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Kết quả trên cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy và sự phối hợp, vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, trong bối cảnh khối lượng hồ sơ cần xử lý lớn, nhiều tài liệu được hình thành từ lâu, đòi hỏi phải rà soát, đối chiếu, bổ sung thông tin kỹ lưỡng trước khi cập nhật lên hệ thống điện tử, các cấp, ngành đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch triển khai số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên và hồ sơ đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung rà soát, kiểm kê, phân loại, chỉnh lý hồ sơ giấy gốc, chuẩn hóa thông tin và cập nhật dữ liệu theo đúng quy trình nghiệp vụ. Quá trình triển khai thực hiện theo phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, qua đó xác định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và tiến độ thực hiện. Đáng chú ý, toàn bộ hồ sơ đảng viên thuộc diện quản lý đều được rà soát, chuẩn hóa và số hóa trên cơ sở hồ sơ giấy gốc, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, trung thực của thông tin trước khi cập nhật tập trung vào hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên. Kết quả trên góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Đảng, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý trong tình hình mới. Qua đó, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quá trình triển khai thực hiện chặt chẽ, bảo đảm dữ liệu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, đồng thời quán triệt phương châm “Làm đến đâu chắc đến đó; số hóa đến đâu xác thực đến đó; dữ liệu đến đâu khai thác được đến đó”. Cùng với yêu cầu về tiến độ và chất lượng, công tác số hóa luôn tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, an toàn thông tin mạng và bảo mật dữ liệu đảng viên, bảo đảm đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.