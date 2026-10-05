Diễn biến vụ xả súng tại bữa tiệc ở Georgia, nhiều người thương vong

AP dẫn thông tin từ quan chức thực thi pháp luật địa phương cho biết, vụ xả súng xảy ra tại một bữa tiệc trong khu dân cư của một thị trấn ở miền Nam Georgia vào sáng sớm ngày 4/10.

"Vụ xả súng hàng loạt khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương", nguồn tin cho hay.

Các nhà chức trách đang điều tra tại hiện trường vụ xả súng hàng loạt khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 35 người bị thương tại Vienna, Georgia, vào ngày 4/10/2026. Ảnh: AP/Mike Stewart.

Cảnh sát trưởng hạt Dooly, Craig Peavy, cho hay danh tính 2 người thiệt mạng được xác định là Jaquevion Jackson, 21 tuổi đến từ Cordele và Macaleb Jackson, 23 tuổi đến từ Hawkinsville, Georgia.

"Những người bị thương trong độ tuổi từ 14 đến 51, đã được đưa tới một số bệnh viện trong khu vực. Một số người trong tình trạng nguy kịch, những người còn lại hiện ổn định", cảnh sát trưởng Peavy thông tin.

Cảnh sát trưởng Craig Peavy cho biết thêm hơn 1.000 người có mặt tại khu vực hiện trường khi đó và hơn 50 phát súng được bắn ra ở ít nhất 2 địa điểm cách nhau khoảng 1 dãy nhà ở Vienna, Georgia.

"Cảnh sát đang ở gần hiện trường khi vụ nổ súng bắt đầu. Sau khi họ đến nơi, thêm nhiều tiếng súng vang lên cách đó khoảng một dãy nhà", ông Peavy nói.

Theo lời ông Chris Hosey thuộc Cục Điều tra Georgia vào tối 4/10, nhiều người có vết thương do đạn bắn, nhưng ông không thể cung cấp con số cụ thể.

"Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vụ việc", ông Hosey cho hay.

Nhiều giờ sau khi vụ xả súng xảy ra, chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc và làm rõ động cơ vụ xả súng.

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Nguồn video: VTV