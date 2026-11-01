Diễn biến vụ nam sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh bị bạn đánh thủng màng nhĩ ngay trong lớp

Nam sinh bị đánh ngay trong giờ học

Trước đó, vụ việc xảy ra khoảng 10h15' ngày 29/10, tại lớp 10D Trường Cao đẳng Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Theo hình ảnh từ camera của nhà trường, trong giờ Toán, một nam sinh được giao nhiệm vụ thu điện thoại của các bạn trong lớp để đưa lên bàn giáo viên. Khi đến chỗ L.Đ.N., nam sinh này bất ngờ dùng hộp đựng điện thoại đánh vào đầu bạn.

Sau khi mang hộp lên bàn giáo viên, nam sinh tiếp tục quay xuống và tát liên tiếp vào vùng tai trái của N. Sự việc diễn ra ngay trong lớp, trước sự chứng kiến của giáo viên dạy Toán và nhiều học sinh khác.

Theo lời kể của N., thời điểm đó nam sinh lấy điện thoại ra để tắt thông báo sau khi đã bỏ điện thoại vào hộp. Sau đó, N. bị bạn dùng hộp nhựa đánh vào đầu rồi tiếp tục đánh vào vùng tai. Sau khi tan học về nhà, N. kêu đau và ù tai. Gia đình sau đó đưa nam sinh N. đi khám.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết nam sinh nhập viện trong tình trạng ù tai trái. Qua thăm khám chuyên khoa tai mũi họng và các kiểm tra cần thiết, bác sĩ chẩn đoán N. bị thủng màng nhĩ trái. Hiện nam sinh được điều trị nội khoa, theo dõi và thực hiện thêm các xét nghiệm.

Camera lớp học ghi lại diễn biến vụ việc. (Ảnh cắt từ clip)

Nhà trường thừa nhận trách nhiệm

Sau khi nắm được sự việc, Trường Cao đẳng Nguyễn Du đã làm việc với giáo viên dạy tiết học xảy ra vụ việc và giáo viên chủ nhiệm để xác minh.

Nhà trường cũng mời phụ huynh của hai học sinh đến làm việc cùng Công an phường Thành Sen. Các bên thống nhất đưa N. đi kiểm tra sức khỏe. Sáng 30/10, đại diện nhà trường đến thăm hỏi, động viên và nắm tình hình sức khỏe của nam sinh.

Bà Đặng Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du, cho biết nhà trường nhận trách nhiệm vì để xảy ra sự việc trong trường, trong tiết học có giáo viên đứng lớp.

Nam sinh bị đánh là L.Đ.N., 15 tuổi, học lớp 10. Người có hành vi đánh bạn được nhà trường xác định là T.Đ.M.H. (sinh năm 2008, trú phường Thành Sen) đã học tại Trường Cao đẳng Nguyễn Du 2 năm, vừa học văn hoá, vừa học nghề, học cùng lớp với N.

Về phía cơ quan chức năng, Công an phường Thành Sen đang phối hợp xác minh vụ việc và dự kiến mời học sinh có hành vi đánh bạn cùng phụ huynh đến làm việc theo trình tự pháp luật.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, trong đó có trách nhiệm của các bên liên quan và hướng xử lý đối với học sinh có hành vi bạo lực.