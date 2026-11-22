Tình huống không có trong kịch bản

Trao đổi với Tiền Phong tối 22/11, nhà báo Phạm Hồng Tuyến - con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên - cho biết đại diện đoàn phim đã đến gặp gia đình theo lịch hẹn. Thành phần có đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) - cùng các thành viên ê-kíp, biên kịch.

Đại diện đoàn phim Căn nhà không mái che đến gặp, xin lỗi nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình chiều 22/11. Ảnh: Phạm Hồng Tuyến.

Theo nhà báo Phạm Hồng Tuyến, tại cuộc gặp đoàn phim giải thích cảnh hát Chiếc đèn ông sao trong tập 18 không có trong kịch bản ban đầu. Khi ghi hình, thấy phù hợp với không khí Trung thu, ê-kíp mới đưa ca khúc vào và để diễn viên hát trực tiếp, không thu âm trước.

Phân cảnh được quay lúc 1h sáng. Đại diện đoàn phim cho rằng việc làm việc vào giờ muộn có thể khiến mọi người thiếu tỉnh táo, không nhận ra phần lời bị hát sai. Sai sót tiếp tục không được phát hiện ở khâu duyệt trước khi phát sóng.

Bà Tuyến cho biết ê-kíp thừa nhận sự chủ quan khi sử dụng một bài hát quá quen thuộc, đồng thời gửi lời xin lỗi tới tác giả và khán giả.

Đạo diễn Vũ Trường Khoa thông báo sẽ sửa bản phim tập 18. Tập phim đang được tạm ngừng đăng tải để chỉnh sửa trước khi đưa lên lại.

“Chúng tôi trao đổi trên tinh thần thiện chí, nhìn ra lỗi của mình, sai sót. Họ xin lỗi rất chân thành”, nhà báo Phạm Hồng Tuyến chia sẻ.

Con gái nhạc sĩ cho biết qua cuộc gặp, gia đình ghi nhận thái độ thành tâm của đoàn phim. Phía ê-kíp nói đưa ca khúc vào vì yêu thích bài hát và muốn tạo không khí Trung thu, đồng thời nhận thấy cần rà soát kỹ hơn khi sử dụng lời ca trong tác phẩm.

Gia đình mong khán giả tránh suy diễn

Nhà báo Phạm Hồng Tuyến khẳng định việc khán giả phát hiện, góp ý về lời hát sai là cần thiết và đoàn phim phải nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, bà cho rằng một số bình luận trên mạng xã hội đã đi quá xa, quy chụp động cơ từ sơ suất này.

“Khán giả nhìn ra sai sót nhầm lời và câu chuyện đoàn phim phải xin lỗi là đúng nhưng đẩy lên thành quan điểm thì hơi quá”, bà nói.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và con gái, nhà báo Phạm Hồng Tuyến.

Theo bà Tuyến, với những bài hát phổ biến, người hát đôi khi dựa vào trí nhớ và thói quen thay vì đối chiếu bản gốc. Bà cũng từng nhầm một câu trong ca khúc của cha. Bà nhắc tới trường hợp câu “Đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn” thường bị hát thành “Đây ánh sao vui, chiếu xa sáng ngời”.

Bà nhìn nhận điều quan trọng là người sử dụng tác phẩm nhận ra sai sót, sửa lại cho đúng và thận trọng hơn trong những lần sau.

“Đối với bố tôi từ xưa đến nay ai hát ca khúc của ông cũng đáng quý, sai một chút thì châm chước, không nặng nề”, bà Tuyến chia sẻ.

Trước đó, tập 18 Căn nhà không mái che gây tranh luận vì câu kết Chiếc đèn ông sao được hát khác nguyên tác. Trong cảnh các nhân vật cùng trẻ nhỏ vui Trung thu, câu “Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi” được hát thành “Ánh sao sáng ngời tỏa sáng nơi nơi”.

Tối 21/11, bà Phạm Hồng Tuyến xác nhận với PV Tiền Phong việc đoàn phim đã liên hệ xin gặp gia đình. Bà cũng cung cấp bản chép tay của nhạc sĩ, ghi rõ lời gốc. Ghi chú trên bản này cho biết ca khúc được phát lần đầu trên Đài Tiếng nói Việt Nam dịp Trung thu năm 1956.