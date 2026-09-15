Điện Biên vinh danh 3 Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026

Ban Tổ chức vinh danh 3 học sinh đạt danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Điện Biên năm 2026.

Chiều 15/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Điện Biên năm 2026.

Sau gần 3 tháng phát động và triển khai, cuộc thi trở thành hoạt động văn hóa, giáo dục có sức lan tỏa trong các nhà trường và cộng đồng, góp phần đưa việc đọc sách trở thành thói quen tích cực, gần gũi hơn trong đời sống học đường và xã hội.

Ông Trần Hải Hà - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên phát biểu.

Theo đại diện Ban Tổ chức, thành công của cuộc thi có sự đóng góp quan trọng của các nhà trường, giáo viên và phụ huynh trong việc phát động, hướng dẫn học sinh lựa chọn tác phẩm, xây dựng ý tưởng và triển khai sáng kiến phát triển văn hóa đọc.

Nhiều học sinh không chỉ giới thiệu một cuốn sách mà còn biết phân tích nội dung, nêu quan điểm, liên hệ với thực tiễn cuộc sống và rút ra bài học cho bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng.

Đại biểu tham dự Lễ tổng kết.

Cuộc thi năm nay thu hút 1.906 bài viết và 14 video clip của học sinh đến từ 38 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nhiều tác phẩm khai thác chủ đề lịch sử dân tộc, văn hóa Điện Biên, cho thấy sự đầu tư và sáng tạo của học sinh.

Qua cuộc thi, sách tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng tri thức, hình thành nhân cách, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng cho học sinh.

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức trao 2 giải tập thể cho các đơn vị tổ chức tốt cuộc thi, có nhiều thí sinh đoạt giải Nhất; đồng thời trao 51 giải cá nhân cho các thí sinh xuất sắc.

Ban tổ chức vinh danh những gương mặt tiêu biểu.

Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Điện Biên năm 2026 được trao cho 3 học sinh: Vũ Hoàng Tường Vy, lớp 3A1, Trường Tiểu học Thanh Hưng, xã Thanh Nưa; Trương Đăng Khoa, lớp 6P, Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh; Tạ Hải Lâm, lớp 12C1, Trường THPT Phan Đình Giót.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi dành cho học sinh yêu sách mà còn góp phần hình thành năng lực tự học, tư duy độc lập và khả năng kết nối tri thức với thực tiễn. Từ những trang sách, học sinh từng bước trở thành hạt nhân lan tỏa văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.