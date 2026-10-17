Điện Biên và U Đôm Xay trao đổi kinh nghiệm quản lý tài chính, ngân sách

Quang cảnh buổi hội đàm.

Thông tin tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính tỉnh Điện Biên cho biết, những năm gần đây, công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước của tỉnh từng bước được đổi mới theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, từ lập dự toán, phân bổ, chấp hành đến quyết toán ngân sách. Năm 2026, tỉnh Điện Biên đã giao dự toán thu nội địa trên địa bàn tỉnh hơn 2.159 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, phí, lệ phí; triển khai hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế điện tử; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan liên quan nhằm quản lý chặt chẽ nguồn thu, hạn chế thất thu và nợ đọng thuế.

Đồng chí Nguyễn Phi Sông, Giám đốc Sở Tài chính trao đổi tại buổi hội đàm.

Đồng chí Sụ Lị Nha – Su Phi Thặc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh U Đôm Xay phát biểu tại hội đàm.

Trong quản lý chi ngân sách, Điện Biên chú trọng thực hiện phân bổ, giao dự toán kịp thời, kiểm soát chi theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; đẩy mạnh giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước, thanh toán không dùng tiền mặt và từng bước số hóa hồ sơ, chứng từ. Đặc biệt là vận hành, khai thác hiệu quả và nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) đạt hiệu suất cao nhất nhằm theo dõi việc phân bổ dự toán và kiểm soát hạn mức chi đầu ra theo thời gian thực từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường công khai dự toán, quyết toán ngân sách, nâng cao trách nhiệm giải trình và hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

Đại biểu dự buổi hội đàm.

Đối với quản lý tài chính cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh chú trọng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi gắn với trách nhiệm của chính quyền cơ sở; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát và nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ tài chính - kế toán.

Tại buổi hội đàm, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm về hiện đại hóa công tác thu, chi ngân sách nhà nước; quản lý tài chính cấp xã; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý tài chính công và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngành tài chính.

Lãnh đạo Sở Tài chính Điện Biên tặng quà lưu niệm đại diện đoàn công tác Sở Tài chính tỉnh U Đôm Xay.

Buổi hội đàm là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm trong quản lý, điều hành tài chính - ngân sách, nhất là ứng dụng công nghệ số và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ở cơ sở. Qua đó, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai tỉnh Điện Biên và U Đôm Xay, thúc đẩy phối hợp chuyên môn, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính tại mỗi địa phương trong thời gian tới.