Điện Biên và Luangprabang thống nhất nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam)-Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế

Hai đồng chí Trưởng đoàn trao biên bản hội đàm ký kết về việc thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam)-Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm Trưởng đoàn của tỉnh Điện Biên; đồng chí Viêng Vi Lay Đi Lạ Phăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban chính quyền tỉnh Luangprabang làm Trưởng đoàn của tỉnh Luangprabang.

Tại hội đàm, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; căn cứ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tỉnh và quy định của Đảng, pháp luật của mỗi nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Ủy ban Chính quyền tỉnh Luangprabang nhất trí báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật mỗi bên nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam)-Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế; cùng nhau thúc đẩy hoàn thành các thủ tục nội bộ mỗi bên trong năm 2026; phối hợp hoàn thiện các thủ tục song phương, sớm tổ chức công bố nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc-Na Son thành cửa khẩu quốc tế trong năm 2027.

Đoàn đại biểu hai tỉnh dự hội đàm. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Trưởng đoàn tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: LÊ LAN)

Cũng tại hội đàm, hai bên nhất trí thúc đẩy việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối tại khu vực cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc-Na Son nhằm đáp ứng tiêu chí cửa khẩu quốc tế theo quy định của pháp luật mỗi bên.

Hai bên sẽ tạo thuận lợi tối đa về thủ tục hành chính trong phạm vi thẩm quyền và phù hợp với quy định pháp luật mỗi nước, nhằm thúc đẩy lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và thu hút hành khách nước thứ ba qua cửa khẩu.

Đồng chí Viêng Vi Lay Đi Lạ Phăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban chính quyền tỉnh Luangprabang làm Trưởng đoàn của tỉnh Luangprabang dự hội đàm. (Ảnh: LÊ LAN)

Khái quát về tiềm năng, lợi thế để nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc-Na Son thành cửa khẩu quốc tế, đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết: Hiện tại cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc-Na Son có lợi thế về kết nối giao thông; tiềm năng khai thác du lịch và tiềm năng khai thác thương mại-dịch vụ.

Cụ thể, về kết nối giao thông thì hiện tại cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc-Na Son nằm tại khu vực mốc quốc giới số 144 trên biên giới Việt Nam-Lào. Phía Việt Nam thuộc bản Noong É, xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên, cách trung tâm tỉnh khoảng 100km.

Từ Huổi Puốc, Quốc lộ 279C kết nối với Quốc lộ 279 để đi Cửa khẩu quốc tế Tây Trang-Pang Hốc; nối Quốc lộ 12 đi Lai Châu, cửa khẩu Ma Lù Thàng và Quốc lộ 6 đi Sơn La. Qua mạng lưới Quốc lộ 4D, 4H, 4G và các tuyến liên quan, có thể kết nối với khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cao tốc Nội Bài-Lào Cai, cửa khẩu A Pa Chải-Long Phú và cửa khẩu Chiềng Khương-Bản Đán.

Đặc biệt, khi tuyến cao tốc Sơn La-Điện Biên được đầu tư hoàn thành sẽ mở rộng khả năng kết nối từ Huổi Puốc qua mạng lưới quốc lộ, tạo thuận lợi cho giao thương và du lịch.

Về tiềm năng khai thác du lịch, hiện tại Điện Biên đã định hướng trở thành trung tâm du lịch vùng Tây Bắc, phát huy thế mạnh về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên. Bởi vậy, khi nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc-Na Son thành cửa khẩu quốc tế sẽ tạo điều kiện phát triển các tuyến du lịch Điện Biên-Luangphrabang, kết nối với các địa phương khác của Lào; mở rộng giao lưu văn hóa, thu hút du khách, phát huy lợi thế của hai tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao quà lưu niệm tặng Đoàn công tác tỉnh Luangprabang. (Ảnh: LÊ LAN)

Khi hoàn thành việc nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc-Na Son thành cửa khẩu quốc tế sẽ tạo điều kiện cho Điện Biên mở rộng thị trường, phát triển thương mại biên giới và logistics.

Việc nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc-Na Son thành cửa khẩu quốc tế sẽ tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư kho bãi, vận tải, thương mại, chế biến nông, lâm sản và dịch vụ phụ trợ; thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tạo việc làm, cải thiện sinh kế của người dân hai bên biên giới…