Điện Biên và Hà Nội trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Hội Cựu chiến binh

Đại biểu dự hội nghị.

Đại diện Hội CCB hai địa phương đã thông tin về kết quả công tác Hội và phong trào CCB từ năm 2024 đến nay; chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động và tập hợp hội viên.

Thời gian qua, hai đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua tại địa phương; giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng vũ trang và truyền thống CCB thành phố Hà Nội, tỉnh Điện Biên. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, cơ sở, quản lý hội viên, triển khai phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Hội CCB thành phố Hà Nội đã hỗ trợ Hội CCB tỉnh Điện Biên 100 triệu đồng xây dựng 2 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Hội CCB tỉnh Điện Biên tặng quà lưu niệm Hội CCB thành phố Hà Nội.

Trao đổi tại hội nghị, Hội CCB tỉnh Điện Biên đề nghị Hội CCB thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, góp phần giúp tỉnh xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên. Hiện toàn tỉnh còn trên 100 căn nhà tạm, nhà dột nát của hội viên CCB cần được hỗ trợ. Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ và hội viên CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, phường kết nghĩa; luân phiên tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm, đánh giá kết quả phối hợp mỗi năm một lần.

Hội CCB thành phố Hà Nội trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ hội viên CCB tỉnh Điện Biên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội CCB thành phố Hà Nội đã trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ hội viên CCB tỉnh Điện Biên có hoàn cảnh khó khăn.