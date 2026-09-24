Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào tăng cường trao đổi hoạt động công đoàn

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Tẩn Minh Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào đến thăm, làm việc tại tỉnh. Đồng thời, khẳng định đây là dịp để cán bộ công đoàn hai bên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những cách làm thiết thực trong hoạt động công đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào có mối quan hệ gần gũi về địa lý, lịch sử, văn hóa và tình cảm nhân dân. Trong đó, tổ chức công đoàn hai bên có điểm chung là hướng về đoàn viên, người lao động, quan tâm việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Quang cảnh hội đàm.

Tại hội đàm, đại diện Liên hiệp Công đoàn các tỉnh Bắc Lào chia sẻ những kết quả và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng; phát triển đoàn viên; chăm lo, bảo vệ người lao động; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao và thông tin, tuyên truyền về hoạt động công đoàn.

Tại đây, các đại biểu cũng trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường các hoạt động hướng trực tiếp đến cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Trên cơ sở những nội dung đã trao đổi, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên và Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào đã ký biên bản hội đàm, thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam - Lào nói chung và tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào nói riêng.