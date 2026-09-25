Điện Biên truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ được thực hiện trang trọng theo nghi thức quân đội. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Điện Biên

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tổ chức.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; bà Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Điện Biên

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm; dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại lễ truy điệu, trong niềm xúc động và thành kính, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời khẳng định tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chính sách đối với người có công với cách mạng.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, về nơi an nghỉ cùng đồng chí, đồng đội.

Hài cốt các liệt sĩ được tổ chức truy điệu, an táng trong sự tri ân sâu sắc. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Điện Biên

Trước đó, từ thông tin do người dân cung cấp trong quá trình triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã tiến hành xác minh những phần mộ tại khu vực Him Lam.

Trên cơ sở thông tin nhân chứng và kết quả xác minh, đối chiếu, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã tiến hành quy tập 10 hài cốt vào ngày 21.9.

Quá trình khai quật, cất bốc và quy tập được thực hiện theo quy định. Các lực lượng đồng thời đã thu nhận mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính các liệt sĩ.

Lễ truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc; đồng thời khẳng định trách nhiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.