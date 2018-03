Điện Biên: Triệt phá đường dây ma túy trị giá 2,2 triệu USD

Sáng ngày 27.3, lực lượng tham gia chuyên án X của Công an tỉnh Điện Biên, bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng người nước ngoài, thu giữ 135 bánh heroin, 500.000 viên ma túy tổng hợp trị giá 2,2 triệu USD (tương đương 50 tỉ đồng)...

Thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho hay, khoảng 8 giờ 30 ngày 27.3, tại khu vực phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án X, bắt 3 đối tượng, trong đó hai đối tượng người Điện Biên và một đối tượng người nước ngoài đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng đánh án đã thu giữ tang vật gồm: 135 bánh heroin (khối lượng 48kg), 500.000 viên ma túy tổng hợp có giá trị 2,2 triệu USD (tương đương 50 tỉ đồng), một xe ô tô, 1 xe máy và nhiều vật chứng có liên quan.

Khi bị lực lượng công an phát hiện, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt và điều khiển xe ô tô bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã lên phương án chặn bắt giữ, khống chế các đối tượng.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nam Phong