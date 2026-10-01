Điện Biên: Triển khai thí điểm nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh, vệ sinh cá nhân tại 9 trường học ở các xã biên giới

Học sinh Trường nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: LÊ LAN)

Các đơn vị phối hợp thực hiện chương trình gồm: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tổ chức UNICEF Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên.

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết: Sáng kiến “Nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại các trường học nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số” được triển khai trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết một số vấn đề cấp thiết cho học sinh các trường nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở thuộc 3 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu và Đà Nẵng, giai đoạn 2026-2027.

Tại tỉnh Điện Biên, sáng kiến được triển khai tại 9 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 9 xã, gồm: Núa Ngam, Quảng Lâm, Nà Bủng, Nậm Kè, Sín Thầu, Thanh Nưa, Thanh Yên, Mường Nhà và Sam Mứn.

Đại biểu dự Hội thảo khởi động, giới thiệu sáng kiến “Nâng cao điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại các trường học nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số” tại tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã trân trọng cảm ơn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và UNICEF Việt Nam đã quan tâm, lựa chọn Điện Biên triển khai sáng kiến.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt cho biết: Đối với học sinh nội trú, bán trú, các hạng mục nước sạch, nhà vệ sinh, chỗ rửa tay, điều kiện vệ sinh cá nhân... không phải là những hạng mục phụ trợ mà chính là điều kiện trực tiếp để bảo đảm sức khỏe, sự an toàn và chất lượng môi trường giáo dục.

Để các công trình được đầu tư sử dụng hiệu quả bền vững, đồng chí Nguyễn Văn Đoạt đề nghị các đơn vị triển khai cần đánh giá thật đúng thực trạng và nhu cầu ưu tiên của từng trường; chủ động xây dựng giải pháp làm rõ cơ chế phối hợp và trách nhiệm của từng bên ngay từ đầu thực hiện; xác định rõ kết quả cần đạt và khả năng duy trì, nhân rộng...

"Về phía tỉnh Điện Biên, chúng tôi cam kết chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và 9 nhà trường phối hợp chặt chẽ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và UNICEF; tạo điều kiện thuận lợi để sáng kiến được triển khai đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả và bền vững", đồng chí Nguyễn Văn Đoạt nhấn mạnh.