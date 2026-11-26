Ngày 26/11, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, hơn 400 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang được lắp đặt tại các nút giao thông, khu vực ngã ba, ngã tư quốc lộ, tuyến đường trọng điểm và nơi tập trung đông dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hệ thống được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang được triển khai lắp đặt tại các nút giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ảnh: CACC

Camera AI có khả năng nhận diện khuôn mặt, biển số phương tiện, theo dõi chuyển động, phát hiện hành vi bất thường.

Các tính năng an ninh, trật tự gồm: phát hiện đám đông bất thường, xâm nhập khu vực hạn chế; nhận diện, theo dõi đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; giám sát tài sản, cơ sở hạ tầng; phát hiện khói, cháy, nguy cơ lũ lụt, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và giám sát hoạt động lâm nghiệp, khoáng sản.

Trong lĩnh vực giao thông, hệ thống có khả năng phát hiện, ghi nhận 28 lỗi vi phạm phổ biến, như: vượt đèn đỏ; đi ngược chiều; dừng, đỗ xe sai quy định; không đội mũ bảo hiểm; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường; không thắt dây an toàn; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và các hành vi vi phạm khác...

Hình ảnh, video được ghi nhận kèm thông tin thời gian, địa điểm, hỗ trợ lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Công nghệ AI còn hỗ trợ điều khiển tín hiệu đèn giao thông, giảm ùn tắc và thiết lập làn sóng xanh cho phương tiện ưu tiên.