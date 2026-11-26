Việc triển khai camera AI là bước tiến trong ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại Điện Biên

Với khả năng nhận diện, phân tích và cảnh báo thông minh, hệ thống được kỳ vọng tạo bước chuyển trong công tác giám sát, chủ động phòng ngừa, phát hiện vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Khác với camera giám sát truyền thống, camera AI không chỉ ghi nhận hình ảnh mà còn có khả năng nhận diện khuôn mặt, biển số phương tiện, phân tích chuyển động và phát hiện các hành vi bất thường.

Trong lĩnh vực an ninh, trật tự, hệ thống hỗ trợ phát hiện tình trạng tụ tập đông người bất thường, xâm nhập khu vực hạn chế; nhận diện, theo dõi đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; giám sát tài sản và cơ sở hạ tầng. Công nghệ này còn có thể phát hiện khói, cháy, cảnh báo nguy cơ lũ lụt, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và giám sát hoạt động lâm nghiệp, khoáng sản.

Trong lĩnh vực giao thông, hệ thống có khả năng phát hiện, ghi nhận 28 lỗi vi phạm phổ biến, trong đó có các hành vi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng, đỗ xe sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường; không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Hình ảnh, video vi phạm được ghi nhận kèm thông tin về thời gian, địa điểm, tạo căn cứ để lực lượng chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, công nghệ AI còn có khả năng hỗ trợ điều khiển tín hiệu đèn giao thông, điều tiết lưu lượng phương tiện, giảm ùn tắc và thiết lập làn sóng xanh dành cho phương tiện ưu tiên. Qua đó, hệ thống không chỉ nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần cải thiện năng lực tổ chức, điều hành giao thông.

Hiện hơn 400 camera AI đang trong quá trình lắp đặt trên địa bàn. Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, hệ thống sẽ hình thành mạng lưới giám sát thông minh, mở rộng khả năng bao quát địa bàn, hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.

Đây là giải pháp thiết thực nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh Điện Biên.