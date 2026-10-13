Điện Biên triển khai giải chạy UpRace 2026

Giải chạy trực tuyến UpRace là hoạt động thể thao cộng đồng trên quy mô toàn quốc, khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe thông qua chạy bộ hoặc đi bộ, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng. Người tham gia có thể chạy tại địa điểm tùy chọn, sử dụng ứng dụng để ghi nhận quãng đường hợp lệ và đóng góp thành tích cá nhân vào kết quả chung của đội hoặc chương trình.

Thông qua giải chạy, mỗi kilomet hợp lệ góp phần tạo nên thành tích chung, làm cơ sở để triển khai các hoạt động gây quỹ theo thể lệ của chương trình, qua đó huy động nguồn lực hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.

Hội Nạn nhân Chất độc da cam/Dioxin và Bảo trợ Người khuyết tật hướng dẫn đoàn viên cách tham gia giải.

Để tham gia giải chạy trực tuyến UpRace 2026, người tham gia tải ứng dụng UpRace trên điện thoại thông minh thông qua Google Play hoặc App Store, sau đó đăng ký tài khoản và tìm sự kiện để đăng ký tham gia theo hướng dẫn. Nếu tham gia theo cơ quan, đơn vị, cần lựa chọn đúng đội để thành tích được ghi nhận chính xác. Khi chạy bộ hoặc đi bộ, người tham gia bật định vị GPS, sử dụng ứng dụng để ghi nhận quãng đường và lưu kết quả sau khi hoàn thành. Thành tích được cập nhật theo thể lệ giải, góp phần vào kết quả chung của cá nhân và đội.

Năm 2026 là lần thứ ba tỉnh Điện Biên tham gia giải chạy UpRace. Trước đó, năm 2025, tỉnh xếp thứ 7 toàn quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất tăng cường phối hợp tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của giải chạy; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực tham gia, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao gắn với các hoạt động thiện nguyện. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh vận động thành viên tham gia, duy trì hoạt động chạy bộ, đi bộ và ghi nhận quãng đường theo thể lệ giải.

Các đại biểu thống nhất các nội dung triển khai giải chạy trực tuyến.

Ngày 1/11 được xác định là ngày cao điểm hưởng ứng UpRace 2026 tại Điện Biên, nhằm thu hút đông đảo người tham gia, nâng cao thành tích của tỉnh và lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.