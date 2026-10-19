Điện Biên trao quyết định đầu tư cho 20 doanh nghiệp

Tỉnh Điện Biên đã trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 20 doanh nghiệp và ký kết 6 biên bản ghi nhớ.

Với chủ đề “Điện Biên - Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư”, hội nghị hướng tới tăng cường kết nối giữa các địa phương với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tỉnh Điện Biên đã trao 20 quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 20 doanh nghiệp, với tổng vốn khoảng 7.500 tỷ đồng.

Các dự án thuộc nhiều lĩnh vực: Phát triển đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ, giáo dục; xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; thủy điện và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Cùng với các quyết định, tỉnh ký kết 6 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với doanh nghiệp. Nội dung tập trung nghiên cứu, khảo sát và đề xuất các dự án phát triển khu đô thị, khu sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng, năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp, chế biến khoáng sản, du lịch, thương mại, dịch vụ và nhà ở xã hội.

Theo các biên bản ghi nhớ, Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM dự kiến kết nối doanh nghiệp thành viên đến nghiên cứu, khảo sát và đề xuất dự án tại Điện Biên, với tổng vốn khoảng 1.500 tỷ đồng.

Tập đoàn GS Holding dự kiến nghiên cứu dự án đô thị, sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng và năng lượng tái tạo, tổng vốn khoảng 3.500 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Hòa Phú dự kiến hợp tác về hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, thăm dò và chế biến khoáng sản làm vật liệu phục vụ công nghiệp, xây dựng, với tổng vốn khoảng 4.500 tỷ đồng.

Hội nghị cũng kết nối chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp với các nhà đầu tư thứ cấp. Tại Khu công nghiệp Thanh An, các doanh nghiệp thống nhất nghiên cứu triển khai nhà máy chế biến nông sản, dược liệu, kho lạnh, bảo quản nông sản sau chế biến và chế biến sâu vật liệu phi kim loại, kim loại.

Tại Cụm công nghiệp Thanh Yên 2, các doanh nghiệp dự kiến hợp tác phát triển nhà máy chế biến nông sản, trong đó có mắc ca. Những định hướng này góp phần mở ra cơ hội phát triển công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị nông sản và tạo thêm việc làm cho người lao động địa phương.

Trong lĩnh vực du lịch, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Thái Lan trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Các bên hướng tới thiết lập quan hệ đối tác, khai thác nguồn khách hai chiều, xây dựng chương trình du lịch, xúc tiến điểm đến, quảng bá sản phẩm và tổ chức khảo sát.

Hoạt động kết nối tạo cơ sở thúc đẩy tuyến du lịch xuyên biên giới Vân Nam - Điện Biên - Lào - Thái Lan, góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan địa phương.

Phát biểu bế mạc, ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, khẳng định quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường kết nối, hỗ trợ nhà đầu tư nghiên cứu và triển khai dự án theo quy định pháp luật, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển địa phương.

Kết quả hội nghị mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa tỉnh Điện Biên, Vân Nam và Luang Prabang trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghiệp và du lịch. Việc tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy các đề xuất đầu tư phù hợp sẽ góp phần phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương của Điện Biên, thu hút nguồn lực và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.