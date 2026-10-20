Điện Biên: Trao Quyết định chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tại lễ công bố, trao quyết định, Ban tổ chức đã trình chiếu phóng sự giới thiệu về nghệ thuật múa của người Cống; đội văn nghệ bản Nậm Kè, tỉnh Điện Biên biểu diễn 2 tiết mục múa truyền thống. Qua đó nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; đồng thời ghi nhận, tôn vinh những cống hiến bền bỉ của các thế hệ nghệ nhân, người có uy tín và cộng đồng người Cống tại bản Nậm Kè trong việc gìn giữ và trao truyền bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Chuyên trao Quyết định và Giấy chứng nhận cho các xã có chủ thể nắm giữ, thực hành di sản nghệ thuật múa dân tộc Cống.

Các tiết mục múa tại buổi lễ.

Tại xã Nậm Kè, đồng bào dân tộc Cống sinh sống tập trung tại một bản với hơn 70 hộ, lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống, trong đó có nghệ thuật múa dân gian. Vào dịp lễ, Tết và sinh hoạt cộng đồng, phụ nữ Cống thực hành những điệu múa cổ truyền được trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc.

Trước đó, ngày 5-3-2026, Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đưa nghệ thuật múa của người Cống vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 430/QĐ-BVHTTDL.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè khẳng định, việc nghệ thuật múa dân tộc Cống được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm tự hào lớn đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong giữ gìn và trao truyền văn hóa. Thời gian tới, UBND xã Nậm Kè phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Điện Biên, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà trường và cộng đồng dân cư tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giá trị di sản; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân tộc Cống trong bảo tồn di sản. Phối hợp bảo vệ, lưu giữ và phát huy giá trị nguyên gốc của di sản; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; làm cho di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống, được cộng đồng trân trọng, thực hành và trao truyền qua các thế hệ.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã trao Quyết định và Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cho xã Nậm Kè cùng các xã Mường Chà, Thanh Yên có chủ thể nắm giữ, thực hành di sản nghệ thuật múa dân tộc Cống.