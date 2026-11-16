Điện Biên: Trao nhiều phần quà hỗ trợ công nhân Điện lực Mường Nhé

Đồng chí Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng đoàn công tác trao quà, động viên công nhân Điện lực Mường Nhé. (Ảnh: LÊ LAN)

Thăm nơi ở, điều kiện làm việc của tập thể cán bộ, công nhân Điện lực Mường Nhé (thuộc Công ty Điện lực Điện Biên), đồng chí Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ân cần thăm hỏi tình hình công tác, điều kiện làm việc, đời sống và những khó khăn của cán bộ, công nhân viên, người lao động đơn vị.

Khẳng định nghĩa, tầm quan trọng điện lưới quốc gia tại các xã trong khu vực Mường Nhé, đồng chí Đỗ Đức Hùng mong muốn tập thể cán bộ, công nhân Điện lực Mường Nhé tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, góp phần mang ánh sáng, niềm tin và động lực phát triển đến với đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam trao quà, động viên công nhân Điện lực Mường Nhé. (Ảnh: LÊ LAN)

Giúp cán bộ, công nhân Điện lực Mường Nhé có thiết bị phục vụ việc ăn, ở tại đơn vị được tốt hơn, nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Hùng và đoàn công tác đã trao tặng đơn vị nhiều vật dụng sinh hoạt như: tivi, tủ lạnh, máy giặt, bình lọc nước, quạt điều hòa, bếp ăn tập thể…

Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm bếp ăn tập thể của công nhân Điện lực Mường Nhé. (Ảnh: LÊ LAN)

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ (phường Mường Thanh); thăm cột mốc ngã ba biên giới A Pa Chải (xã Sín Thầu).