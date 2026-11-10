Điện Biên trao Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Sam Mứn

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và các đồng chí lãnh đạo xã Sam Mứn cùng gia đình ông Nguyễn Duy Linh cắt băng khánh thành ngôi nhà. (Ảnh: LÊ LAN)

Công trình Nhà Đại đoàn kết trao tặng gia đình ông Nguyễn Duy Linh được triển khai thực hiện từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên hỗ trợ công xây dựng, hoàn thiện.

Ngôi nhà Đại đoàn kết có tổng diện tích 60m2, phần mái lợp tôn xốp chống nóng, nền lát gạch hoa, công năng sử dụng gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, vệ sinh khép kín. Tổng kinh phí xây dựng 250triệu đồng; trong đó nguồn hỗ trợ theo Quyết định của Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam 60 triệu đồng; vốn đối ứng của hộ gia đình 190 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền xã Sam Mứn chúc mừng gia đình ông Nguyễn Duy Linh. (Ảnh: LÊ LAN)

Được biết, trong thời gian xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Sam Mứn và Ban Chỉ huy quân sự xã đã cử cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Duy Linh xây dựng, hoàn thiện ngôi nhà khang trang, kiên cố.

Nhân lễ khánh thành, bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Duy Linh, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã cùng các ban, ngành, đoàn thể đã trao tặng gia đình các vật dụng sinh hoạt, giúp gia đình sớm ổn định sinh hoạt trong ngôi nhà mới.

Đại diện các đơn vị trao quà tặng gia đình ông Nguyễn Duy Linh. (Ảnh: LÊ LAN)

Chúc mừng gia đình ông Nguyễn Duy Linh, Đại tá Thào A Của, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên mong muốn gia đình sẽ tiếp tục cố gắng, vươn lên và mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình ông Linh, các gia đình nghèo, chính sách trên địa bàn bảo đảm "không ai bị bỏ lại phía sau"...