Điện Biên: Trao hỗ trợ 'Mái ấm Công đoàn' tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn viên Lò Văn Tâm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm phải ở nhờ nhà em trai do chưa có điều kiện xây dựng nhà ở riêng. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, việc có được một ngôi nhà ổn định luôn là mong muốn của gia đình.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên và các đơn vị liên quan trao biểu trưng hỗ trợ gia đình anh Lò Văn Tâm.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình “Mái ấm Công đoàn”, giúp gia đình có thêm nguồn lực xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và công tác. Ngôi nhà có diện tích 70m2 với tổng trị giá 347 triệu đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình tự bảo đảm. Sau gần 3 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ, mỹ quan, đáp ứng đủ nhu cầu về nhà ở cho người sử dụng.

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần giúp đoàn viên ổn định cuộc sống, tạo động lực để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.