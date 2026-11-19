Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả

Sau 4 tháng phát động (từ ngày 15.6 đến 15.10), cuộc thi nhận được 106 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí, gồm: 37 tác phẩm báo điện tử, 26 tác phẩm báo in, 25 tác phẩm truyền hình và 18 tác phẩm phát thanh.

Các tác phẩm bám sát chủ đề, phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Trong đó, tập trung làm nổi bật giá trị lịch sử, tầm vóc và ý nghĩa thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; đồng thời phản ánh những thành tựu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Nhiều tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, có tư liệu, dẫn chứng cụ thể, gắn với thực tiễn địa phương. Một số tác phẩm có cách tiếp cận mới, không chỉ phản ánh thành tựu mà còn phân tích khó khăn, hạn chế, đề xuất giải pháp đối với những vấn đề đang được quan tâm như chuyển đổi số, phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao đời sống nhân dân.

Kết quả, Ban Tổ chức đã quyết định trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc thuộc 4 loại hình báo chí, gồm 4 giải A, 8 giải B, 8 giải C và 12 giải Khuyến khích.

Tại lễ trao giải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô đã biểu dương Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các cơ quan báo chí đã tích cực phối hợp, hưởng ứng cuộc thi; đồng thời nhấn mạnh kết quả cuộc thi ghi nhận nỗ lực sáng tạo của người làm báo, góp phần lan tỏa hình ảnh, tiềm năng và khát vọng phát triển của Điện Biên.

Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh khơi dậy khát vọng phát triển, cổ vũ tinh thần đổi mới, quyết tâm hành động; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch; giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Đối với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cần tạo điều kiện để báo chí tiếp cận cơ sở, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chủ động tiếp nhận, xử lý những vấn đề báo chí phản ánh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm thông tin khách quan, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc.