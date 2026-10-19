Điện Biên trao 20 quyết định chấp thuận đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn gần 20 nghìn tỷ đồng

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao quyết định chấp thuận đầu tư cho các nhà đầu tư. (Ảnh: LÊ LAN)

Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 20 quyết định chấp thuận đầu tư cho 20 nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng; đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 6 nhà đầu tư với tổng số vốn cam kết đầu tư vào tỉnh Điện Biên hơn 12.000 tỷ đồng.

Cũng tại hội nghị,chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thanh An và Cụm công nghiệp Thanh Yên 2 đã tìm được 5 nhà đầu tư thứ cấp với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, cam kết sử dụng gần 2.000 lao động địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: LÊ LAN)

Cảm ơn các nhà đầu tư đã ký kết biên bản hợp tác đầu tư và đầu tư tại Điện Biên, đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên khẳng định: Kết quả hội nghị hợp tác, xúc tiến đầu tư đã khẳng định sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đối với tỉnh Điện Biên; đây là tiền đề quan trọng mở ra cho Điện Biên hành trình phát triển mới.

Để tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi đúng với tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đồng chí Lê Văn Lương khẳng định, tỉnh Điện Biên luôn xác định doanh nghiệp, nhà đầu tư làm trung tâm phục vụ, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và khơi thông các nguồn lực xã hội; thực hiện nghiêm các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định đối với các nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết: Hướng tới mục tiêu xây dựng Điện Biên thành điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư, Điện Biên cam kết: luôn sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các chính sách, ưu đãi cao nhất của Trung ương và của tỉnh.

Tỉnh giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính về đầu tư thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế "Luồng xanh", theo nguyên tắc công khai, minh bạch, trách nhiệm, đồng hành cùng nhà đầu tư - ưu tiên xử lý hồ sơ, cam kết rút ngắn tối thiểu 60% thời gian giải quyết các trình tự, thủ tục hành chính được gắn nhãn “Luồng xanh” theo quy định.

Tỉnh sẽ hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với từng dự án cụ thể để hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đất đai phục vụ các dự án; cung cấp đủ lao động có chất lượng, phù hợp với hoạt động đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đào tạo lao động; bảo đảm an ninh trật tự, môi trường an toàn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn biên giới của tỉnh.

Đại biểu dự, chứng kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao quyết định chứng nhận đầu tư cho 20 nhà đầu tư. (Ảnh: LÊ LAN)

Với mục tiêu xây dựng tỉnh Điện Biên “phát triển xanh, thông minh, bền vững” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Điện Biên đã xác định rõ tầm nhìn và định hướng không gian phát triển theo 4 trục động lực-3 vùng kinh tế-4 cực tăng trưởng.

Cùng với kết quả tích cực trong hoạt động xúc tiến đầu tư trong thời gian qua, những bài học kinh nghiệm và những “điểm nghẽn” đang được tỉnh Điện Biên tập trung tháo gỡ bằng sự quyết tâm và tinh thần cầu thị; từng bước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế với chủ đề "Liên kết địa phương-kiến tạo thịnh vượng", đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao nhận định: Điện Biên, Vân Nam và Luangprabang có những thế mạnh riêng về nông nghiệp, thương mại, công nghiệp chế biến, du lịch và văn hóa. Do vậy, nếu kết nối tốt thì ba địa phương có thể hình thành những chuỗi sản xuất, những tuyến giao thương và những hành trình du lịch có sức hấp dẫn lớn hơn.

Đại diện các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc khảo sát vùng trồng cà-phê tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cũng đề nghị Điện Biên và Vân Nam, Luangprabang tăng cường kết nối mở rộng không gian phát triển; kết nối sản xuất với chế biến và thị trường để cùng tạo ra giá trị cao hơn và kết nối các điểm đến để xây dựng những hành trình du lịch hấp dẫn hơn.

"Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Điện Biên, phối hợp các Bộ, ngành và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để kết nối đối tác, quảng bá tiềm năng và xúc tiến đầu tư. Chúng tôi sẽ chủ động trao đổi với phía bạn, phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong hợp tác qua biên giới, góp phần đưa các sáng kiến hôm nay thành kết quả cụ thể" - đồng chí Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.