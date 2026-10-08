Điện Biên tổng kết khóa bồi dưỡng tiếng Lào năm 2026

Trao chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các học viên.

Dự chương trình có ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; lãnh đạo Sở GD&ĐT, Trung tâm GDNN-GDTX Điện Biên, giáo viên và học viên khóa học.

Khóa học được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh về đào tạo tiếng Lào cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào.

Tiết mục văn nghệ của các học viên tham gia khóa học.

Năm 2026, có 17 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham gia khóa bồi dưỡng. Chương trình được tổ chức trong 6 tháng, từ tháng 4 đến tháng 9/2026, với tổng thời lượng 350 tiết.

Nội dung bồi dưỡng tập trung trang bị kiến thức nền tảng về chữ viết, phát âm, từ vựng, cấu trúc câu, mẫu hội thoại và các tình huống giao tiếp thông dụng. Trong quá trình học, giáo viên chú trọng rèn luyện đồng thời 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tăng cường thực hành hội thoại và phản xạ giao tiếp.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại chương trình.

Trong quá trình học, học viên được kết hợp học lý thuyết với thực hành giao tiếp, hoạt động ngoại khóa, giao lưu với lưu học sinh Lào. Đặc biệt, từ ngày 21 - 26/9, đoàn công tác tổ chức cho học viên thực tế tại các tỉnh U-đôm-xay và Luông-pha-bang. Tại đây, học viên có cơ hội sử dụng tiếng Lào với người bản ngữ, đồng thời tìm hiểu thêm về văn hóa, phong tục, đời sống của nước bạn.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình. Trong đó, 9/17 học viên đạt loại Giỏi, chiếm 53%; 8 học viên đạt loại Khá, chiếm 47%.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh ngôn ngữ là cầu nối quan trọng trong tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào. Việc đào tạo tiếng Lào cho cán bộ, công chức, viên chức có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ có khả năng giao tiếp, trao đổi công việc với đối tác Lào, qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.

Để nâng cao hiệu quả sau khóa học, ông Nguyễn Văn Đoạt đề nghị các học viên tiếp tục duy trì việc tự học tiếng Lào, tận dụng các nền tảng, ứng dụng để mở rộng vốn từ, nâng cao kỹ năng giao tiếp và sử dụng tiếng Lào trong công việc liên quan đến hợp tác với Lào.

Bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên (thứ 2 từ trái sang) khen thưởng giảng viên và học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học.

Sở GD&ĐT được đề nghị tiếp tục đánh giá, hoàn thiện chương trình, phương pháp bồi dưỡng và bổ sung tài liệu, học liệu tiếng Lào.

Tại chương trình, Sở GD&ĐT Điện Biên đã khen thưởng 1 giảng viên và 2 học viên có thành tích xuất sắc trong khóa bồi dưỡng tiếng Lào năm 2026. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực trong giảng dạy, học tập, đồng thời tạo động lực để học viên tiếp tục duy trì, nâng cao năng lực tiếng Lào sau khóa học.