Điện Biên tổng kết công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động tham gia phong trào thi đua

Đồng chí Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong vận động nữ công nhân, viên chức, lao động tham gia phong trào. (Ảnh: LÊ LAN)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên cho biết: 15 năm qua, mặc dù Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng, điều kiện đi lại và đời sống của một bộ phận đoàn viên, người lao động còn nhiều khó khăn, song công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” luôn được các cấp công đoàn quan tâm triển khai với nhiều nội dung, hình thức phù hợp.

Qua các phong trào thi đua, đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo trong công tác và lao động sản xuất, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa chăm lo xây dựng gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và phong trào công đoàn.

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: LÊ LAN)

Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và nhiều tấm gương nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu. Nhiều chị em không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khẳng định năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, trưởng thành trong công tác, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý và có những đóng góp thiết thực đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phát huy vai trò của Ban Nữ công trong hỗ trợ nữ đoàn viên xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ trong tình hình mới.

Đồng chí Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trao bằng khen tặng các tập thể có nhiều đóng góp trong vận động nữ công nhân, viên chức, lao động tham gia phong trào. (Ảnh: LÊ LAN)

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên biểu dương, khen thưởng 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ giai đoạn 2010-2025. Đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai công tác nữ công, tổ chức các phong trào thi đua và có nhiều đóng góp đối với hoạt động công đoàn tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng các đại biểu. (Ảnh: LÊ LAN)

Chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng, đồng chí Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; nâng cao chất lượng hoạt động nữ công; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó tạo môi trường thuận lợi để nữ công nhân viên chức lao động phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình hạnh phúc.