Điện Biên tổ chức Xúc tiến Đầu tư với 2 tỉnh Vân Nam và Luang Prabang

Tỉnh Điện Biên trao 20 Quyết định chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỷ đồng.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư quốc tế năm 2026 với chủ đề “Điện Biên - Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư” là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư của tỉnh Điện Biên. Qua đó, thúc đẩy kết nối, hợp tác kinh tế quốc tế, mở rộng cơ hội thu hút nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đại diện Đại sứ quán Lào, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Luang Prabang, thành phố Phổ Nhĩ (tỉnh Vân Nam), lãnh đạo tỉnh Điện Biên, cùng đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác giữa Điện Biên với tỉnh Vân Nam và tỉnh Luang Prabang. Đây là cơ hội để các địa phương phát huy lợi thế địa kinh tế, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và tạo động lực phát triển mới.

Những năm qua, cùng với quyết tâm đổi mới và cải thiện môi trường đầu tư, kinh tế địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,81%; Điện Biên đã chấp thuận chủ trương đầu tư 31 dự án với tổng vốn đăng ký trên 54.000 tỷ đồng, trong đó có các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài quy mô lớn.

Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên xác định 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm để thu hút đầu tư gồm: Phát triển hạ tầng kết nối, logistics, thương mại biên giới và công nghiệp chế biến; phát triển nông nghiệp hàng hóa, chế biến sâu gắn với kinh tế xanh; phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị của 3 địa phương; đồng thời đề nghị các địa phương phối hợp rà soát những điểm nghẽn trong kết nối giao thông, cửa khẩu và logistics; xác định rõ các nhiệm vụ ưu tiên thuộc thẩm quyền địa phương và những nội dung cần kiến nghị cơ quan Trung ương hỗ trợ, qua đó nâng cao hiệu quả hợp tác và kết nối khu vực.

Ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu.

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 20 quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 20 nhà đầu tư, với tổng nguồn vốn gần 7.500 tỷ đồng; đồng thời ký kết 6 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, với tổng vốn cam kết trên 12.000 tỷ đồng.

Trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết trên 12.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thanh An và chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Thanh Yên 2 đã ký biên bản ghi nhớ với 5 nhà đầu tư thứ cấp, có tổng vốn đăng ký đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, cam kết sử dụng gần 2.000 lao động địa phương.

Trao biên bản hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực du lịch, các công ty lữ hành quốc tế ký kết biên bản ghi nhớ kết nối tour, tuyến du lịch xuyên biên giới Vân Nam - Điện Biên - Lào - Thái Lan. Việc thiết lập tuyến du lịch này được kỳ vọng góp phần khai thác tiềm năng du lịch của các địa phương, mở rộng thị trường khách quốc tế và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch khu vực.

Trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa tỉnh Điện Biên và nhà đầu tư.

Tỉnh Điện Biên cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai thông tin quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với các đối tác cụ thể hóa những nội dung hợp tác đạt được tại hội nghị, tạo điều kiện để các dự án triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững.