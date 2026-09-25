Điện Biên tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đông đảo người dân.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn dâng hương, đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, sau khi xác minh thông tin về các phần mộ do người dân cung cấp, ngày 21-9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã khai quật 10 ngôi mộ tại phường Điện Biên Phủ. Trong đó, có 2 hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính, 1 hài cốt có mảnh giấy ghi thông tin quê quán ở huyện Quảng Xương (cũ), tỉnh Thanh Hóa; các mộ còn lại không có thông tin và không đủ điều kiện lấy mẫu.

Lễ truy điệu và an táng được thực hiện trang nghiêm, đúng theo quy định và phong tục tập quán.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ:

Quang cảnh lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu dành phút mặc niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đại biểu thực hiện nghi lễ di chuyển hài cốt ra vị trí an táng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức an táng.