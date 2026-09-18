Điện Biên: Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc năm 2026

Hội nghị diễn ra với chủ đề: “Chuyển đổi số và Thương mại xanh: Động lực bứt phá giao thương biên mậu Việt Nam - Lào - Trung Quốc”, nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực phía Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng; tăng cường liên kết vùng; nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đồng thời, gắn kết hoạt động mua bán hàng hóa với việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế kinh tế biên giới sang thị trường Lào và Trung Quốc.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Hội nghị cũng là cầu nối quan trọng để tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, logistics, thương mại điện tử với cơ quan quản lý nhà nước; tạo điều kiện để các nhà đầu tư và tổ chức quốc tế gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với chính quyền địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai nước láng giềng đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp. Cụ thể, năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt 256,4 tỷ USD (tăng 24,8% so với năm 2024); kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt 2,98 tỷ USD (tăng 32,7%, mức cao nhất từ trước đến nay) và hai Chính phủ đang quyết tâm đưa con số này lên 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Bên cạnh những thuận lợi, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như: Tỷ trọng thương mại qua tuyến biên giới Tây Bắc còn khiêm tốn so với tiềm năng; hạ tầng giao thông, logistics và năng lực ứng dụng công nghệ số của doanh nghiệp còn nhiều gặp khó khăn. Do đó, chủ đề “Chuyển đổi số và Thương mại xanh: Động lực bứt phá giao thương biên mậu Việt Nam - Lào - Trung Quốc” được đánh giá là hướng đi đúng đắn để các địa phương biên giới rút ngắn khoảng cách phát triển bằng công nghệ, bằng phương thức thương mại hiện đại thay vì chỉ dựa vào lợi thế tự nhiên.

Đại diện đoàn đại biểu của Lào phát biểu tại hội nghị.

Đại diện đoàn đại biểu của Trung Quốc phát biểu tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã nghe ý kiến, đề xuất của đại diện đoàn đại biểu hai nước Lào và Trung Quốc, cùng các tham luận chuyên sâu về hành lang kinh tế, logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công thương cho biết: Từ những nội dung được trao đổi tại hội nghị, có thể khẳng định rằng tiềm năng phát triển thương mại và kinh tế biên giới giữa các tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam với Lào và Trung Quốc còn rất lớn.

Đồng chí Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công thương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, miền Bắc đang hội tụ nhiều lợi thế về vị trí địa kinh tế, kết cấu hạ tầng, năng lực sản xuất, hệ thống cửa khẩu, cảng biển, trung tâm logistics và thị trường tiêu dùng. Nếu phát huy tốt lợi thế của từng địa phương, đồng thời tăng cường liên kết vùng, chúng ta có thể hình thành những chuỗi giá trị mới. Trong đó, hàng hóa từ các tỉnh miền núi, trung du, đồng bằng và các trung tâm công nghiệp được kết nối thông suốt với cửa khẩu, trung tâm logistics, cảng biển và thị trường Trung Quốc, Lào cũng như các thị trường rộng lớn hơn.

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Hội nghị cũng bố trí khu trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm tiềm năng xuất khẩu của ba nước, tổ chức hoạt động kết nối giao thương và Phiên chợ thanh toán không dùng tiền mặt, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.