Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026

Dự hội nghị về phía đại biểu Trung ương có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Đại biểu quốc tế có Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng và tỉnh Vân Nam.

Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban, sở, ngành, địa phương.

Cùng tham dự hội nghị có đại biểu thuộc các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội, nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên dự hội nghị.

Với chủ đề “Điện Biên - Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư”, Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 là dịp để tỉnh Điện Biên quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội hợp tác, kết nối đối tác và nghiên cứu triển khai các dự án phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trọng tâm là thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực có thế mạnh, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết kinh tế khu vực.

Với thông điệp “Điện Biên - Vân Nam - Luông Pha Băng: Liên kết địa phương - Kiến tạo thịnh vượng”, hội nghị thể hiện quyết tâm tăng cường quan hệ hợp tác, phát huy lợi thế địa lý và tiềm năng phát triển của mỗi tỉnh. Hướng tới hình thành các mối liên kết bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 tổ chức tại tỉnh Điện Biên.

Thông qua sự kiện, tỉnh Điện Biên gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư lời mời hợp tác chân thành. Đồng thời khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án trên địa bàn. Qua đó, từng bước chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành các cơ hội đầu tư cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cùng kiến tạo thịnh vượng.

Quang cảnh hội nghị.