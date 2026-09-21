Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Trước đó, ngày 18-9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố 12 quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được điều động về công tác tại Điện Biên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Điện Biên và Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhận nhiệm vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, về công tác tại địa phương.

Đồng chí Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG CƯỜNG

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Thắng phát huy kinh nghiệm, nhanh chóng nắm bắt thực tiễn địa phương, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; quan tâm khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của Điện Biên.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy kết nối giao thông, nhất là hàng không; đồng thời đặt vấn đề về việc mở rộng các chuyến bay đến và đi từ Điện Biên, góp phần tăng cường kết nối địa phương với các trung tâm kinh tế, chính trị lớn. Theo đồng chí Đặng Xuân Phong, để thực hiện những mục tiêu này cần sự phối hợp, đồng hành của tập thể lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành và sự quyết tâm của đồng chí Nguyễn Văn Thắng trên cương vị mới.

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Văn Thắng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: ĐẶNG CƯỜNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh và cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung thực hiện những nhiệm vụ được giao, trong đó có yêu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của Điện Biên...