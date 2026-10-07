Điện Biên tổ chức giải leo núi chinh phục đỉnh Pú Tó Cọ và giải việt dã tại Mường Phăng

Đỉnh Pú Tó Cọ là điểm được tỉnh Điện Biên tổ chức giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ có chủ đề “Theo dấu chân Đại tướng”. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên)

Đồng chí Trần Hải Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên, cho biết: Giải gồm 2 môn (leo núi, việt dã) với 12 nội dung thi đấu. Đối tượng tham gia gồm vận động viên trong nước; các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học, xã, phường và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Giải do liên ngành: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Ủy ban nhân dân xã Mường Phăng phối hợp thực hiện.

Cụ thể, giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ có chủ đề “Theo dấu chân Đại tướng” và giải Việt dã thanh, thiếu niên tỉnh Điện Biên mở rộng năm 2026 có chủ đề: “Mường Phăng dấu ấn lịch sử”.

Ở giải leo núi, vận động viên thi đấu theo 4 nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đội nam, đội nữ, với cự ly chung là 17km. Cung đường xuất phát tại Nhà đón tiếp di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, qua đường mòn lên đỉnh Pu Tó Cọ - nơi từng là Đài quan sát của quân đội ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, sau đó xuống hướng bản Che Căn, qua khu vực trung tâm xã Mường Phăng và về đích tại điểm xuất phát.

Môn việt dã tổ chức 8 nội dung dành cho nhóm thanh niên và thiếu niên, gồm: cá nhân nam, cá nhân nữ, đội nam, đội nữ. Nhóm thanh niên thi đấu cự ly nam 10km, nữ 5km; nhóm thiếu niên thi đấu cự ly nam 5km, nữ 3km. Các vận động viên xuất phát tại cổng chào xã Mường Phăng; chạy theo tuyến quốc lộ 279B và quay về điểm xuất phát theo từng cự ly quy định.

Lễ khai mạc giải dự kiến diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 24/10 tại di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Môn leo núi tổ chức trong ngày 24/10; môn việt dã thi đấu ngày 25/10. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra lúc 10 giờ sáng 25/10.

Vận động viên vui mừng khi chinh phục leo núi Pú Tó Cọ vào cuối năm 2025 do tỉnh Điện Biên tổ chức. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên)

Trong khuôn khổ giải, Ban tổ chức đồng thời tổ chức các hoạt động tham quan di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân tại Mường Phăng, bản Che Căn, bản Kéo, hồ Pá Khoang, đảo Hoa anh đào; trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm văn hóa, du lịch và đặc sản địa phương.

Tối 24/10 sẽ diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ của các đội văn nghệ quần chúng xã Mường Phăng.

Di tích Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng nằm trên đồi Pu Tó Cọ (xã Mường Phăng), có độ cao 1.700m so với mặt nước biển. Từ trung tâm phường Điện Biên Phủ tới di tích khoảng 40; và từ đỉnh Pú Tó Cọ có thể quan sát được lòng chảo Mường Thanh...