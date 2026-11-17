“Bệnh thoái hóa khớp gối là bệnh lý cơ xương khớp gây đau kéo dài, cứng khớp, hạn chế vận động, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt ở người cao tuổi. Khi bệnh tiến triển nặng, những hoạt động thường ngày như đi lại, đứng lên, ngồi xuống hay leo cầu thang có thể trở nên khó khăn, làm suy giảm khả năng sinh hoạt độc lập của người bệnh”