Diễn biến tình hình 5 bệnh truyền nhiễm trong tuần tại Hà Nội
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 6-11 đến 13-11), tình hình 5 bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý. Trong đó, sốt xuất huyết tăng số ca mắc so với tuần trước, tay chân miệng có xu hướng giảm, các bệnh sởi, ho gà và Covid-19 vẫn ghi nhận ca mắc mới.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dien-bien-tinh-hinh-5-benh-truyen-nhiem-trong-tuan-tai-ha-noi-1766401.html