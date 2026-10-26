Điện Biên tiếp nhận 500 triệu đồng hỗ trợ người nghèo

Ngày 26/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tổ chức tiếp nhận 500 triệu đồng hỗ trợ từ Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội.

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên tiếp nhận sự hỗ trợ

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và huy động sự chung tay của các cơ quan, tổ chức trong công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nguồn kinh phí hỗ trợ góp phần bổ sung nguồn lực để Mặt trận Tổ quốc và các cấp triển khai hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo cải thiện điều kiện sống, từng bước vươn lên và hướng tới giảm nghèo bền vững.