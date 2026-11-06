Diễn biến tiền gửi của 28 ngân hàng trong 9 tháng: 'Big 3' vẫn dẫn đầu, ACB rơi khỏi top 9

Trong diễn biến tiền gửi, BIDV tiếp tục dẫn đầu hệ thống với 2,36 triệu tỷ đồng tiền gửi, theo sau là VietinBank với 1,94 triệu tỷ đồng và Vietcombank với 1,78 triệu tỷ đồng.

VPBank đứng thứ 5 với 793.000 tỷ đồng, đồng thời là ngân hàng huy động thêm nhiều tiền gửi nhất trong 9 tháng, khoảng 165.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HDBank tăng 3 bậc lên vị trí thứ 7 với 709.200 tỷ đồng, nhờ tiền gửi tăng 26,5%. Ngược lại, Techcombank lùi xuống hạng 8, còn ACB rơi từ vị trí thứ 8 xuống thứ 10.

Xét về tốc độ tăng trưởng, NCB dẫn đầu với mức tăng 45,4%, đưa tiền gửi khách hàng lên 185.200 tỷ đồng. Sacombank và LPBank cũng ghi nhận mức tăng mạnh trong quý III, lần lượt 19,7% và 19,3%.

Tiền gửi khách hàng không phải kênh huy động duy nhất. Tổng giấy tờ có giá tại 28 ngân hàng đạt 2,27 triệu tỷ đồng, tăng 30,9% so với đầu năm, gần gấp 3 tốc độ tăng tiền gửi. Trong đó, ACB tăng 58,1%, MB tăng 61,5%, cho thấy xu hướng dịch chuyển nguồn vốn sang chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu.