Ngày 23/11, tại trụ sở xã Si Pa Phìn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên Cao Thị Tuyết Lan làm việc với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ triển khai Dự án Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ.

Được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư tại Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 10/3/2026, dự án có công suất thiết kế 125MW, tổng vốn đầu tư 4.375 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 60,5ha. Công trình triển khai trên địa bàn các xã Chà Tở, Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) và xã Nậm Hàng (tỉnh Lai Châu), dự kiến đưa vào vận hành trong quý III/2027.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên Cao Thị Tuyết Lan phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn. Hồ sơ thiết kế cơ sở hạng mục trạm biến áp hoàn thành 100%, trong khi thiết kế tuabin gió và đường nội bộ đạt khoảng 60%. Phương án đường dây đấu nối dài khoảng 15km về Trạm biến áp 220kV Điện Biên 1 đang được nghiên cứu.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến thủ tục môi trường, tĩnh không, thỏa thuận đấu nối, phòng cháy, chữa cháy và các yêu cầu chuyên ngành điện. Phương án đường dây đấu nối chưa thể hoàn thiện do phụ thuộc vào vị trí, tiến độ và cơ sở pháp lý của công trình liên quan.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng đang được triển khai. Tại xã Si Pa Phìn, việc đo vẽ địa chính khu đất khoảng 2,2ha phục vụ xây dựng trạm biến áp nâng 220kV và khu nhà quản lý vận hành đã hoàn thành. Nhà đầu tư đang chuẩn bị thương thảo với người dân về chi phí bồi thường; phạm vi, ranh giới các vị trí xây dựng tuabin, đường nội bộ và đường dây đấu nối tiếp tục được xác định cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên Cao Thị Tuyết Lan kiểm tra thực tế dự án

Đối với hạng mục trạm biến áp, nhà đầu tư đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phấn đấu đủ điều kiện khởi công trong tháng 12/2026 theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên Cao Thị Tuyết Lan đề nghị các sở, ngành và địa phương chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng kế hoạch.

Đồng thời, nhà đầu tư cần thực hiện nghiêm các cam kết, tập trung nhân lực, nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, bảo đảm tiến độ chung của Nhà máy điện gió Envision Nậm Pồ.