Điện Biên: Thúc đẩy xuất nhập khẩu, thương mại với 6 tỉnh Bắc Lào

Ngày 17/9, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Him Lam, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên và Sở Công Thương 6 tỉnh Bắc Lào đã có buổi làm việc đánh giá 1 năm thực hiện biên bản hợp tác giai đoạn 2025-2027.

Sở Công Thương tỉnh Điện Biên và Sở Công Thương 6 tỉnh Bắc Lào làm việc đánh giá 1 năm thực hiện biên bản hợp tác giai đoạn 2025-2027.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại biên giới ước đạt 88,7 triệu USD

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên tại hội nghị, tổng giá trị xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại biên giới với 6 tỉnh Bắc Lào từ tháng 9/2025 đến tháng 9/2026 ước đạt 88,7 triệu USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Sáu địa phương gồm Phông-sa-lỳ, Luông-pha-bang, U-đôm-xay, Bò-kẹo, Luông-nậm-thà và Xay-nhạ-bu-ly.

Trong kết quả chung, xuất khẩu từ Điện Biên sang các tỉnh Bắc Lào đạt 66,86 triệu USD, tăng 14,5%. Vật liệu xây dựng, nông sản, hoa quả tươi, hàng tạp hóa và hàng tiêu dùng tiếp tục là những nhóm hàng chủ yếu. Chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 21,84 triệu USD, giảm 9,7%, với các mặt hàng như gỗ xẻ, bông chít, chuối và một số máy móc, thiết bị.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc.

Những con số cho thấy, giao thương tiếp tục được duy trì, song mức tăng giữa hai chiều chưa đồng đều; hạ tầng cửa khẩu, kết nối giao thông, dịch vụ logistics và năng lực vận chuyển còn hạn chế. Cơ cấu hàng hóa chưa đa dạng, trong khi việc tìm kiếm đối tác, kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp hai bên chưa thường xuyên.

Bên cạnh bức tranh tổng thể, báo cáo nêu tại hội nghị cho thấy, dư địa hợp tác còn rộng. Phía Phông-sa-lỳ đề nghị trao đổi về nhập khẩu linh kiện xe máy Honda Việt Nam để lắp ráp, tiêu thụ tại địa phương. Công ty cổ phần Cao su Điện Biên cần tìm nguồn mủ cao su nguyên liệu; Công ty TNHH Duyên Hùng được hướng dẫn về nhập khẩu cát xây dựng từ Lào...

Tại Luông-pha-bang, hoạt động hỗ trợ tập trung vào tìm đối tác thu mua mủ cao su, nhập khẩu thóc nếp và trao đổi khả năng đầu tư sản xuất cà phê, mắc ca, sắn, hạt tiêu.... Cuối tháng 5/2026, địa phương đã hỗ trợ 11 doanh nghiệp kết nối, trao đổi thông tin thu mua nông sản. Đây là những đầu việc cụ thể để hai bên tiếp tục theo dõi, thúc đẩy hợp tác.

Trong ý kiến trao đổi, đại biểu Sở Công Thương các tỉnh Bắc Lào đánh giá quan hệ phối hợp ngày càng chặt chẽ. Việc hướng dẫn thủ tục, cung cấp thông tin và tổ chức hội chợ đã giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Cùng với sản phẩm OCOP của Việt Nam, sản phẩm ODOP của Lào được khuyến khích tham gia trưng bày, bán hàng tại các lễ hội, mở thêm cơ hội quảng bá và giao thương.

Phát huy lợi thế, đưa hợp tác vào chiều sâu

Từ các ý kiến trao đổi, lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh Bắc Lào mong muốn thu hút thêm nhà đầu tư Việt Nam vào công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và chế biến. Phát triển thành phẩm, bán thành phẩm, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô, gắn sản xuất với việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

Đại diện Sở Công Thương tỉnh Phông-sa-lỳ phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, tại Bò-kẹo có 9 đơn vị kinh doanh của nhà đầu tư Việt Nam, trong đó 3 đơn vị sản xuất. Luông-nậm-thà có 44 doanh nghiệp Việt Nam, nhưng mới có một nhà máy chế biến... Tăng kết nối nguyên liệu với năng lực chế biến vì thế là hướng đi cần được thúc đẩy.

Để hàng hóa lưu thông thuận lợi, phía Bắc Lào đề nghị tiếp tục tháo gỡ thủ tục, hướng dẫn doanh nghiệp trong đăng ký kinh doanh, xuất nhập khẩu và quá cảnh. Việc tạo thuận lợi được đặt cùng yêu cầu kinh doanh đúng quy định, tăng phối hợp quản lý và thống nhất dữ liệu. Hai bên cũng xác định cần chủ động phản hồi các đề nghị, tăng cường kết nối doanh nghiệp theo nhu cầu thực tế, ưu tiên các ngành hàng, sản phẩm có khả năng trao đổi; phối hợp tìm kiếm nguồn cung, thị trường tiêu thụ và đối tác kinh doanh cho doanh nghiệp của tỉnh Điện Biên và 6 tỉnh Bắc Lào.

Với hạ tầng, Điện Biên đã phối hợp khảo sát, nghiên cứu, đề xuất nâng cấp Cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son thành cửa khẩu quốc tế; đồng thời đề xuất quy hoạch một trung tâm logistics hạng II trên địa bàn. Đây là những nội dung đang được tham mưu, cần tiếp tục phối hợp và cân đối nguồn lực để triển khai.

Phía Luông-pha-bang đề nghị quan tâm hạ tầng logistics, giao thông kết nối cửa khẩu và nguồn lực phát triển chợ biên giới. Địa phương đề xuất khảo sát lại địa điểm, hạ tầng và chợ biên giới tại bản Na Luông, huyện Phôn Thong vào cuối tháng 12/2026. Cùng với đó, đề nghị tổ chức hội chợ thương mại biên giới Luông-pha-bang - Điện Biên tại bản Văng Xiêng vào giữa tháng 12/2026.

Hai bên tiếp tục phát huy vai trò của các văn phòng đại diện trong cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ dịch thuật, tìm kiếm nguồn cung và giới thiệu đối tác, duy trì liên hệ với doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu về đường dây 220kV Nậm Ou 5 - Điện Biên theo lộ trình 2026-2030. Báo cáo nêu rõ, nội dung này hiện chủ yếu ở bước trao đổi thông tin, nghiên cứu, chưa có kết quả đầu tư cụ thể. Việc triển khai cần gắn với quy hoạch, quy định của mỗi nước và sự phối hợp của các cơ quan liên quan.

Từ những vấn đề đặt ra tại hội nghị, hai bên thống nhất tiếp tục rà soát tiến độ, xác định nội dung đã hoàn thành, đang thực hiện và còn tồn tại; ưu tiên kết nối ngành hàng có khả năng bổ trợ lẫn nhau. Để mục tiêu tăng kim ngạch trên 10% mỗi năm có thêm cơ sở, các đầu việc về nguồn hàng, đối tác, cửa khẩu và logistics cần được theo sát. Đó cũng là cách đưa kết quả hợp tác đến gần hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh kế người dân vùng biên.