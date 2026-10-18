Điện Biên thúc đẩy thương mại Việt Nam - Lào - Trung Quốc

Tối 17/10, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026, với chủ đề “Điện Biên - Cầu nối giao thương, vươn tầm quốc tế”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương phát biểu khai mạc hội chợ.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương nhấn mạnh, Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Theo ông Cương, Hội chợ lần này tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, phát triển hệ thống phân phối và hình thành các liên kết sản xuất, tiêu thụ lâu dài. Qua đó, góp phần thúc đẩy thương mại biên giới, xuất nhập khẩu, dịch vụ logistics, nâng cao thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh Điện Biên đến với bạn bè quốc tế.

Với lợi thế địa lý tiếp giáp Lào và Trung Quốc, cùng hệ thống cửa khẩu và các sản phẩm đặc trưng như: gạo, cà phê, chè, mắc ca, cây ăn quả và sản phẩm OCOP, Điện Biên có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác kinh tế xuyên biên giới.

Hội chợ lần này được kỳ vọng trở thành cầu nối để doanh nghiệp trong khu vực tăng cường trao đổi hàng hóa, kết nối cung - cầu và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026.

Cũng tại lễ khai mạc, ông Bùi Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, Điện Biên là địa phương duy nhất của Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp đồng thời với Lào và Trung Quốc. Đây là lợi thế để tỉnh phát huy vai trò kết nối vùng Tây Bắc Việt Nam với Bắc Lào và Tây Nam Trung Quốc.

Tuy nhiên, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cũng lưu ý, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa trên tiêu chuẩn, thương hiệu và năng lực chuỗi cung ứng, hoạt động xúc tiến thương mại cần vượt ra ngoài việc đưa hàng hóa qua cửa khẩu...

Ông Hưng cho rằng, Điện Biên cần chú trọng xây dựng hệ sinh thái thương mại đồng bộ, từ phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, chế biến, xây dựng thương hiệu đến logistics và thương mại điện tử; từng bước chuyển từ quan hệ mua - bán sang các mối liên kết dài hạn trong chuỗi giá trị.

Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm.

Theo số liệu, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Điện Biên tăng 9,81%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,87%; đón khoảng hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch... Những kết quả này tạo nền tảng để địa phương tiếp tục thúc đẩy thương mại, dịch vụ và phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,02% trong năm 2026.

Hội chợ được tổ chức nằm trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông Pha Băng (Lào).

Người dân, du khách tham quan và mua sắm tại Hội chợ.

Sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến 22/10, quy tụ hơn 230 gian hàng của hơn 120 doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị trong nước, quốc tế, mở ra cơ hội kết nối thị trường, thúc đẩy thương mại biên giới và hợp tác kinh tế khu vực.

Đồng thời, là điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam, Lào và Trung Quốc gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác và thiết lập quan hệ hợp tác.