Điện Biên thúc đẩy thương mại điện tử từ phiên chợ không tiền mặt

Phiên chợ được tổ chức tại sân Trung tâm Tổ chức sự kiện Him Lam Plaza từ ngày 17 - 19.9

Phiên chợ được tổ chức tại sân Trung tâm Tổ chức sự kiện Him Lam Plaza từ ngày 17 - 19.9, do Sở Công Thương tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2026, triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Điện Biên năm 2026 và Đề án “Tổ chức phiên chợ thanh toán không tiền mặt”.

Tại phiên chợ có 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Người dân đến tham quan, mua sắm được trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm mã QR cùng các phương thức thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

Các gian hàng tập trung giới thiệu sản phẩm OCOP cùng những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Điện Biên. Hoạt động livestream quảng bá, bán sản phẩm trên các nền tảng số cũng được triển khai, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng, nhà phân phối và đối tác.

Phiên chợ là dịp giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Điện Biên

Ông Lường Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên cho biết, phiên chợ nhằm đưa các phương thức thanh toán hiện đại, an toàn và thuận tiện đến gần người dân.

Thông qua sự kiện, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh được hỗ trợ từng bước ứng dụng mã QR, thanh toán điện tử, nền tảng số và phương thức kinh doanh trực tuyến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để phiên chợ phát huy hiệu quả, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lường Tuấn Anh đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tích cực giới thiệu sản phẩm, thực hiện niêm yết giá, bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa.

Tại phiên chợ, các đơn vị tham gia được khuyến khích chủ động sử dụng mã QR, phương thức thanh toán điện tử, bán hàng trực tuyến và livestream để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán tiếp tục đồng hành, hướng dẫn người dân và cơ sở kinh doanh sử dụng các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, hiệu quả.

Phiên chợ không chỉ tạo cơ hội quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương mà còn tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người tiêu dùng.

Từ đó, góp phần hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường cho sản phẩm Điện Biên trên môi trường số.