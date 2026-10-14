Điện Biên thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp gắn với nhu cầu thực tiễn

Hội thảo nhằm đánh giá tiềm năng, kết quả thử nghiệm bước đầu và xác định định hướng phát triển kinh tế tầm thấp ứng dụng phương tiện bay không người lái.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định: Điện Biên đang từng bước cụ thể hóa chủ trương phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số bằng những cơ chế, chính sách phù hợp.

Trong đó, Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2035 là cơ sở quan trọng để triển khai các định hướng phát triển mới.

Ông Nguyễn Văn Đoạt phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tỉnh Điện Biên xác định cách tiếp cận thận trọng nhưng quyết liệt, ưu tiên thử nghiệm có kiểm soát, đánh giá hiệu quả thực tiễn trước khi nhân rộng. Việc ứng dụng công nghệ phải giải quyết được những vấn đề cụ thể, tạo ra kết quả thiết thực và có thể đo lường.

Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên và Viện Kinh tế phát triển và Quy hoạch.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về tiềm năng ứng dụng UAV trong quản lý tài nguyên, sản xuất nông nghiệp, khảo sát hạ tầng, phòng chống thiên tai và cung cấp dịch vụ tại các địa bàn khó khăn.

Các ý kiến đồng thời đề xuất giải pháp về cơ chế quản lý, bảo đảm an toàn hoạt động bay và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên và Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước, Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái kinh tế không gian tầm thấp tại tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ ký kết biên bản ghi nhớ với Viện nghiên cứu công nghệ không gian và dưới nước Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo nội dung hợp tác, hai bên phối hợp nghiên cứu, ứng dụng UAV và dữ liệu không gian phục vụ giám sát tài nguyên, cảnh báo thiên tai, khảo sát địa hình, phát triển nông nghiệp chính xác và vận chuyển hàng hóa chuyên dụng; đồng thời nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, hạ tầng phục vụ hoạt động bay và xây dựng cơ sở dữ liệu không gian số dùng chung.

Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật vận hành UAV, lập trình lộ trình bay tự động, phân tích dữ liệu trắc địa và viễn thám cũng được chú trọng nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận, làm chủ công nghệ cho cán bộ, kỹ thuật viên và doanh nghiệp địa phương.

Các đại biểu nhấn nút khởi động chương trình.

Dịp này, Chương trình ươm tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Điện Biên năm 2026 được triển khai với sự phối hợp của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, hướng tới thanh niên, sinh viên, nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã có ý tưởng ứng dụng công nghệ.

Điện Biên định hướng phát triển kinh tế tầm thấp gắn với hệ sinh thái nghiên cứu, doanh nghiệp và nguồn nhân lực; khuyến khích phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ “Make in Điện Biên”, phù hợp điều kiện địa phương, từng bước hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên nhận biểu trưng 500 suất học bổng nhân tài số do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia trao tặng.

Trước đó, các đại biểu theo dõi trình diễn công nghệ UAV tại sân Quảng trường 7/5, tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm, giải pháp công nghệ và trải nghiệm mô phỏng buồng lái bay ảo (VR).

Các hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác, đưa công nghệ vào thực tiễn phát triển của tỉnh.