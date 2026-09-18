Điện Biên thúc đẩy kết nối thương mại biên giới với Giang Thành (Trung Quốc)

Ngày 18/9, Sở Công Thương tỉnh Điện Biên làm việc với Đoàn đại biểu huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), do ông La Hằng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại huyện Giang Thành, Trưởng Đoàn đại biểu huyện Giang Thành làm Trưởng đoàn.

Làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi thông tin về tình hình thương mại, xuất khẩu, hoạt động thương mại biên giới, sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp.

Các đại biểu đồng thời trao đổi nhu cầu, đề xuất hợp tác của huyện Giang Thành và định hướng kết nối doanh nghiệp hai bên trong sản xuất, cung ứng, tiêu thụ, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Sở Công Thương tỉnh Điện Biên làm việc với Đoàn đại biểu huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Mở rộng dư địa thương mại qua cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú

Điện Biên và huyện Giang Thành có cặp cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Đây được xác định là điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác thương mại, kết nối thị trường, phát triển sản xuất và từng bước mở rộng các chuỗi cung ứng hàng hóa qua biên giới.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, hoạt động thương mại và xuất khẩu của tỉnh Điện Biên tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 22.544 tỷ đồng, tăng 15,66% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và thương mại biên giới đạt 107,56 triệu USD, tăng 20,77% so với cùng kỳ.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương tỉnh Điện Biên đề nghị hai bên phối hợp hoàn thiện các điều kiện để sớm công khai tài khoản chính thức của Cửa khẩu song phương A Pa Chải - Long Phú; đồng thời tháo gỡ những vấn đề liên quan đến phương tiện vận tải và kết nối giao thông qua cửa khẩu.

Phía Điện Biên cũng đề nghị huyện Giang Thành nghiên cứu mở rộng danh mục hàng hóa được phép nhập khẩu qua Long Phú, qua đó tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương giữa hai địa phương.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Hướng tới liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản

Đối với chương trình hợp tác trồng mía tại xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên đề xuất hai bên chuyển từ hợp tác về diện tích trồng sang liên kết đồng bộ các khâu từ sản xuất, kỹ thuật, thu hoạch, thu mua, vận chuyển đến xuất khẩu.

Đề xuất này hướng tới hình thành chuỗi liên kết ổn định, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp giữa hai bên.

Đại diện Đoàn đại biểu huyện Giang Thành đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Điện Biên; đồng thời trao đổi về nhu cầu, định hướng hợp tác và các đề xuất liên quan đến xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, hợp tác nông nghiệp, kết nối tiêu thụ sản phẩm và hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, đơn vị và địa phương của tỉnh Điện Biên trao đổi thêm về các nội dung phía huyện Giang Thành quan tâm.

Một số doanh nghiệp giới thiệu về sản phẩm, năng lực sản xuất, sản lượng, thị trường tiêu thụ, khả năng cung ứng và nhu cầu kết nối, hợp tác trong thời gian tới.

Với tinh thần hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển, hai bên kỳ vọng quan hệ hợp tác thương mại biên giới giữa tỉnh Điện Biên và huyện Giang Thành tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần tăng cường kết nối kinh tế giữa hai địa phương.