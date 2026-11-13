Điện Biên thúc đẩy hợp tác với thành phố Vysoké Tatry (Slovakia)

Chuyến thăm, làm việc nhằm cụ thể hóa Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2031 giữa UBND tỉnh Điện Biên và chính quyền thành phố Vysoké Tatry, được trao ngày 13/4/2026 tại Hà Nội dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ hai nước. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Slovakia được nâng cấp lên đối tác chiến lược, mở ra cơ hội mới trong hợp tác giữa các địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của Điện Biên. Là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc Việt Nam, Điện Biên có vị trí chiến lược quan trọng, sở hữu nhiều giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên; có tiềm năng phát triển nông nghiệp xanh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và kinh tế cửa khẩu.

Trên cơ sở những thế mạnh và nhu cầu phát triển của mỗi địa phương, tỉnh Điện Biên đề xuất tăng cường hợp tác trên ba lĩnh vực trọng tâm: Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giáo dục - đào tạo, trao đổi chuyên gia và giao lưu nhân dân.

Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh Điện Biên mong muốn trao đổi, học tập kinh nghiệm của Vysoké Tatry về quy hoạch không gian du lịch, quản lý điểm đến, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời, nghiên cứu khả năng phối hợp quảng bá, kết nối doanh nghiệp du lịch, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hai địa phương.

Về khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, Điện Biên đề nghị tăng cường trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước, quản lý du lịch, cung cấp dịch vụ công; kết nối các cơ quan chuyên môn, cơ sở nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hai địa phương cũng quan tâm thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên; tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên.

Để triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đề nghị các cơ quan chuyên môn hai địa phương duy trì trao đổi thông tin, xác định đầu mối phối hợp, lựa chọn nội dung ưu tiên và xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện, nguồn lực và quy định pháp luật của mỗi bên.

Đoàn công tác tỉnh Điện Biên và lãnh đạo chính quyền thành phố Vysoké Tatry.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, đoàn đã khảo sát thực tế tại Nhà máy nước khoáng Starý Smokovec, Khu nghỉ dưỡng Nový Smokovec và Vườn quốc gia Tatras, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Chuyến thăm, làm việc góp phần thúc đẩy triển khai nội dung hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và thành phố Vysoké Tatry, qua đó tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương, đóng góp thiết thực vào quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Slovakia.