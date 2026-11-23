Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương trao đổi với ngài Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam về tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh Điện Biên.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương thông tin khái quát về tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh. Theo đó, tỉnh Điện Biên có nhiều tiềm năng phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái, du lịch cộng đồng; phát triển nông nghiệp hàng hóa với các sản phẩm đặc trưng như cà phê, mắc ca, chè và dược liệu dưới tán rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đánh giá Ấn Độ có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, giáo dục đại học, dược phẩm và công nghiệp chế biến. Đây cũng là những lĩnh vực Điện Biên quan tâm, có nhu cầu hợp tác, học hỏi kinh nghiệm và tiếp cận công nghệ. Tỉnh Điện Biên mong muốn Đại sứ và Đại sứ quán Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác Ấn Độ với địa phương, nhất là trong giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; quảng bá, xúc tiến du lịch và giao lưu văn hóa, nhân dân.

Toàn cảnh buổi tiếp xã giao Ngài Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Trao đổi tại buổi tiếp, Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa cho rằng quan hệ hợp tác giữa Điện Biên và các đối tác Ấn Độ còn nhiều tiềm năng. Đại sứ thông tin về tình hình hợp tác giữa hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn trong năm 2027 sẽ đưa các đoàn doanh nghiệp Ấn Độ đến Điện Biên tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác. Hai bên có thể nghiên cứu tổ chức hội thảo chuyên đề về lĩnh vực năng lượng, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI). Đại sứ cũng đề xuất tỉnh Điện Biên cử đoàn sang Ấn Độ trao đổi, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Trong lĩnh vực du lịch, Đại sứ thông tin tháng 12/2026 sẽ diễn ra hội nghị xúc tiến du lịch tại Hà Nội và mong muốn tỉnh Điện Biên tham gia, qua đó tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch địa phương đến các đối tác. Đại sứ đề cập việc phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.

Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Văn Lương, tặng quà ngài Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương khẳng định tỉnh Điện Biên sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, dự kiến vào tháng 6/2027 tại Điện Biên, gồm Ngày Quốc tế Yoga năm 2027, Tuần lễ phim Ấn Độ và chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ.

Tỉnh kỳ vọng các hoạt động sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, giao lưu nhân dân và tạo thêm cơ hội hợp tác giữa Điện Biên với các đối tác Ấn Độ. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Ấn Độ với tỉnh Điện Biên, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Ngài Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam tặng quà Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Văn Lương.