Điện Biên thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch tại tỉnh Bo Kẹo (Lào)

Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên và đoàn đại biểu tỉnh Bo Kẹo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa tỉnh Điện Biên và Bo Kẹo. Nội dung trao đổi hướng tới tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp du lịch, chia sẻ thông tin về tiềm năng, sản phẩm và điều kiện phục vụ khách du lịch; từng bước tạo cơ sở hình thành chương trình du lịch liên kết giữa hai địa phương.

Hai bên trao đổi và đề xuất tăng cường hợp tác lĩnh vực văn hóa và du lịch, trong đó chú trọng thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Bo Kẹo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên; nghiên cứu xây dựng cơ chế tạo thuận lợi cho việc trao đổi, đón và đưa khách du lịch, tổ chức các đoàn caravan ô tô, xe máy theo tuyến Lào - Việt Nam - Lào và kết nối với Thái Lan.

Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Bo Kẹo trao quà lưu niệm tặng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên.

Thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền, quảng bá văn hóa, du lịch của mỗi địa phương; đồng thời tổ chức chương trình gặp mặt, trao đổi và học tập kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ theo hình thức luân phiên, qua đó góp phần mở rộng hợp tác, thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh.

Sau buổi làm việc, 2 đoàn đã tổ chức khảo sát một số cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn nhằm tìm hiểu thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, sản phẩm và dịch vụ du lịch, qua đó thực hiện một số nội dung hợp tác và kết nối tuyến du lịch giữa Điện Biên và Bo Kẹo.

Chuyến công tác tại tỉnh Bo Kẹo là một trong những hoạt động cụ thể trong chương trình tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào và Bắc Thái Lan đồng thời góp phần triển khai định hướng hợp tác, kết nối du lịch quốc tế của tỉnh Điện Biên trong thời gian tới.

Một số hoạt động của đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên tại tỉnh Bo Kẹo.

Tiếp theo chương trình, đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên tiếp tục làm việc và khảo sát tại tỉnh Chiềng Rai (Thái Lan).