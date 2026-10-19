Điện Biên thúc đẩy hợp tác đầu tư quốc tế

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên

Phát biểu khai mạc, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường kết nối giữa ba địa phương. Theo ông, phát huy lợi thế địa kinh tế, thúc đẩy giao thương và thu hút đầu tư sẽ tạo động lực phát triển mới cho Điện Biên.

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế của tỉnh tăng trưởng 9,81%. Với quyết tâm đổi mới và cải thiện môi trường đầu tư, Điện Biên đã chấp thuận chủ trương đầu tư 31 dự án với tổng vốn đăng ký trên 54.000 tỷ đồng, trong đó có những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài quy mô lớn.

Thông điệp “Điện Biên - Luang Prabang - Vân Nam, liên kết địa phương - Kiến tạo thịnh vượng” thể hiện mong muốn mở rộng hợp tác, khai thác tiềm năng và hướng tới phát triển bền vững, cùng có lợi. Tỉnh xác định ba nhóm lĩnh vực trọng tâm để thu hút đầu tư.

Nhóm thứ nhất là phát triển hạ tầng kết nối, logistics, thương mại biên giới và công nghiệp chế biến, nhằm tăng cường liên kết và thúc đẩy giao thương với các địa phương đối tác.

Nhóm thứ hai là phát triển nông nghiệp hàng hóa, chế biến sâu gắn với kinh tế xanh. Điện Biên ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Nhóm thứ ba là phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng. Tỉnh mong muốn liên kết với Luang Prabang và Vân Nam để hình thành các tuyến, sản phẩm du lịch đặc sắc, kết nối di sản, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên của ba địa phương.

Điện Biên cam kết lấy sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp làm một trong những thước đo hiệu quả điều hành. Tỉnh sẽ chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án triển khai hiệu quả, bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai thông tin quy hoạch và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tỉnh cũng sẽ phối hợp với các đối tác để cụ thể hóa những nội dung hợp tác đạt được tại hội nghị, thúc đẩy kết nối và mở rộng cơ hội thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu theo dõi video giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư của Điện Biên; nghe tham luận về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối khu vực. Các ý kiến phân tích lợi thế của từng địa phương, đề xuất giải pháp tăng cường liên kết giữa Việt Nam, Trung Quốc và Lào.

Nội dung trao đổi đề cập đến kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường, phát triển hạ tầng, công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng và du lịch. Các lĩnh vực này được thảo luận nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, khai thác tiềm năng và thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa các địa phương.

Hội nghị thu hút 950 đại biểu là nhà đầu tư, đại diện doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Sự kiện giới thiệu định hướng phát triển, các lĩnh vực ưu tiên và cam kết cải thiện môi trường đầu tư của Điện Biên. Các bên hướng tới mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác khu vực.