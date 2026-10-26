Điện Biên thu nhận mẫu ADN của hơn 80 thân nhân liệt sĩ

Công tác thu nhận mẫu được triển khai tại 3 tuyến, gồm: tuyến Điện Biên Phủ với 69 mẫu, tuyến Na Sang với 4 mẫu và tuyến Mường Ảng - Tuần Giáo với 8 mẫu. Đối tượng được thu nhận mẫu là thân nhân liệt sĩ có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ, theo quy định.

Toàn cảnh buổi lấy mẫu.

Việc thu nhận, lưu trữ và đối chiếu dữ liệu ADN có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, góp phần cung cấp căn cứ khoa học phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh thông tin thân nhân.

Theo thống kê, toàn tỉnh Điện Biên hiện có 7.398 phần mộ liệt sĩ và thanh niên xung phong an táng tại 11 nghĩa trang, trong đó 6.894 phần mộ có hài cốt. Trong giai đoạn 1, cơ quan chức năng đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu 4.607 phần mộ tại 7 nghĩa trang, đạt 100% kế hoạch và bàn giao 4.343 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội giám định. Đồng thời lực lượng công an đã thu thập 482 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ cư trú trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Lấy mẫu vân tay của thân nhân liệt sĩ.

Trong đợt 2 năm 2026, tỉnh Điện Biên tiếp tục tập trung rà soát, xác minh thông tin, thu nhận mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra. Quá trình triển khai đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và gia đình liệt sĩ nhằm bảo đảm việc thu nhận mẫu đúng đối tượng, đầy đủ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác đối chiếu, xác định danh tính.

Lấy mẫu máu của thân nhân liệt sĩ.

Hoạt động thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân cùng các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình sau nhiều năm chưa xác định được danh tính.