Điện Biên thu nhận mẫu ADN của 81 thân nhân liệt sĩ
Trong hai ngày 24-25/10, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 năm 2026 của 81 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Công tác thu nhận mẫu được triển khai tại 3 tuyến, gồm: tuyến Điện Biên Phủ có 69 mẫu, tuyến Na Sang có 4 mẫu và tuyến Mường Ảng-Tuần Giáo có 8 mẫu. Đối tượng thu nhận là thân nhân liệt sĩ có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ, theo quy định.
Theo thống kê, trong giai đoạn 1, Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu 4.607 phần mộ tại 7 nghĩa trang liệt sĩ (đạt 100% kế hoạch); bàn giao 4.343 mẫu sinh phẩm về Viện Pháp y Quân đội.
Cũng trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng công an Điện Biên đã thu thập 482 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ cư trú trên địa bàn tỉnh.
Trong đợt 2 năm 2026, tỉnh Điện Biên tiếp tục tập trung rà soát, xác minh thông tin, thu nhận mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.
Quá trình triển khai đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và gia đình liệt sĩ nhằm bảo đảm việc thu nhận mẫu đúng đối tượng, đầy đủ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác đối chiếu, xác định danh tính.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dien-bien-thu-nhan-mau-adn-cua-81-than-nhan-liet-si-post998114.html