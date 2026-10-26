Điện Biên thu nhận mẫu ADN của 81 thân nhân liệt sĩ

Công an Điện Biên và các đơn vị lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. (Ảnh: Công an Điện Biên)

Công tác thu nhận mẫu được triển khai tại 3 tuyến, gồm: tuyến Điện Biên Phủ có 69 mẫu, tuyến Na Sang có 4 mẫu và tuyến Mường Ảng-Tuần Giáo có 8 mẫu. Đối tượng thu nhận là thân nhân liệt sĩ có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ, theo quy định.

Theo thống kê, trong giai đoạn 1, Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu 4.607 phần mộ tại 7 nghĩa trang liệt sĩ (đạt 100% kế hoạch); bàn giao 4.343 mẫu sinh phẩm về Viện Pháp y Quân đội.

Cũng trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng công an Điện Biên đã thu thập 482 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ cư trú trên địa bàn tỉnh.

Các cựu chiến binh, người có công tại tỉnh Điện Biên dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Trong đợt 2 năm 2026, tỉnh Điện Biên tiếp tục tập trung rà soát, xác minh thông tin, thu nhận mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Quá trình triển khai đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và gia đình liệt sĩ nhằm bảo đảm việc thu nhận mẫu đúng đối tượng, đầy đủ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác đối chiếu, xác định danh tính.